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۱۷ آذر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۷

جداول کلان بودجه 93 منتشر شد/ جزئیات درآمد مالیاتی و نفتی، اعتبار یارانه‌‌ها و واگذاری سهام

جداول کلان بودجه 93 منتشر شد/ جزئیات درآمد مالیاتی و نفتی، اعتبار یارانه‌‌ها و واگذاری سهام

جداول کلان بودجه سال 93 کل کشور مربوط به دخل و خرج دولت، جزئیات درآمدهای مالیاتی و نفتی، اعتبار یارانه‌ها، انتشار اوراق مشارکت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی رئیس جمهور امروز یکشنبه لایحه بودجه سال آینده کل کشور را برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است.

رئیس جمهور در صحن علنی مجلس هیچ اشاره ای به حجم دقیق لایحه بودجه سال 93 نکرد، این در حالی است که اطلاعات دریافتی خبرنگار مهر نشان می‌دهد: حجم دقیق اولین بودجه دولت تدبیر و امید 7،832،398،522،000،000 ریال است که نسبت به قانون بودجه سال 92 ( بیش از 827 هزار میلیارد تومان) بیش از 6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

پنج جدول مهم بودجه سال 93 کل کشور مربوط به دخل و خرج دولت، جزئیات درآمدهای مالیاتی و نفتی، اعتبار یارانه‌ها، اوراق مشارکت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی منتشر شد.
 

 

کد مطلب 2191092

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