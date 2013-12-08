سقف معافیت مالیاتی حقوق یک میلیون تومان تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در تبصره 9 لایحه بودجه آینده کل کشور آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده( 52 ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال 1393 مبلغ 12 میلیون تومان در سال تعیین می شود. در واقع، سقف معافیت مالیاتی ماهیانه حقوق کارمندان در صورت موافقت مجلس با پیشنهاد دولت یک میلیون تومان خواهد بود.

این در حالی است در قانون بودجه سال 92 کل کشور، سقف معافیت مالیاتی سالیانه حقوق 10 میلیون تومان و ماهانه 833 هزار تومان بوده است.

همچنین مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال 1393 تمدید می گردد.