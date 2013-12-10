گذر جاده ترانزیتی از میان خانه های روستایی/ جاده ای که سوهان روح هزارانیها شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مجموعه سفرنامه های خبرگزاری مهر در استان ایلام به شهرستان آبدانان در جنوب این استان سفر کردیم و این بار به روستای شهرک هزارانی رسیدیم روستایی که برخلاف روستاهای دیگر در مسیر جاده دسترسی به شهرستان آبدانان قرارگرفته است.

روستای شهرک هزارانی در 10 کیلومتری روستاهای هفت چشمه، پشت قلعه و جابر انصار و در 20کیلومتری شهرستان آبدانان از سمت شهرستان دهلران قرار گرفته است.

عبور جاده ارتباطی شهرستان دهلران و آبدانان از وسط این روستا باعث شده مشکلات فراوانی برای مردم

به وجود بیاید روستایی که به خاطر تردد روزانه وسایل نقلیه سبک وسنگین در آن باعث شده در دو دهه گذشته بیش از 30 خانوار عزیزان خود را در این مسیر که تنها گناهشان عبور از عرض جاده برای دسترسی به قسمت دیگر روستا بوده را ازدست بدهند و داغدار شوند.

روستایی که جاده آن به عنوان سوهان روح برای اهالی تبدیل شده و خانواده هایی که دانش آموز ابتدایی و راهنمایی دارند به ناچار برای در امان ماندن فرزندان خود آنها را از منزل تا مدرسه و برعکس همراهی می کنند تا داغ جگر گوشه شان را نبینند چرا که رانندگان وسایل نقلیه در این مسیر چنان پدال گاز را فشار می دهند که گویی در آزادراه هستند.

نبود پیاده رو برای مردم روستا

معصومه شاه مرادی پیرزن 53ساله ساکن روستای شهرک هزارانیبه خبرنگار مهر گفت: مشکلات روستا فراوان است که مهترین آنها نبود پیاده رو مشخص برای عبور عابرین پیاده است.

وی عنوان کرد: متاسفانه نبود مسیری مشخص در روستا باعث شده بیشتر خانواده ها فرزندان خود را تا مدرسه همراهی کنند تا دچار سانحه نشوند چرا که عبور مرور خودروها در وسط روستا مشکلات عدیده ای برای مردم به وجود آورده است.

عزیز الله صحرایی یکی دیگر از ساکنین شهر ک هزارانی به خبرنگار مهر گفت: نبود اشتغال یکی از دغدغه های جوانان این روستا است.

وی اظهار داشت: متاسفانه در سالهای اخیر کسانی که دارای تحصیلات دانشگاهی بودند به خاطر نبود شغل از روستا مهاجرت کردند وعده ای هم مشغول کارگری در شهر ها هستند.

وی بیان داشت: انتظار داریم مسئولان به روستا ها توجه جدی داشته باشند وفضایی در روستا ایجاد کنند تا مردم از روستا ها مهاجرت نکنند.

خشکسالی و افزایش مهاجرت

رضا پیری پیرمرد 55ساله به خبرنگار مهر گفت: شغل اکثر مردم این روستا کشاورزی و دامداری است که به خاطر خشک سالی های اخیر مشکلات فراوانی برای آنها به وجود آمده است.

وی بیان داشت: در این روستا بعضی خانواده ها به نان شب محتاج هستند چون فاقد شغل و درآمد هستند

پیری افزود: بیشترین مهاجرت از روستا را جوانان تشکیل می دهند و آن هم به خاطرنبود شغل است وبه ناچار مجبورند راهی تهران برای کارگری شوند

وی بیان داشت: در سالهای گذشته این روستا هیچ گونه ترقی نداشته است.

سید احمد کرمی پیرمرد 80 ساله به خبنرگار مهر گفت: شهرک مشکلات فراوانی دارد و بیکاری جوانان به عنوان یک دغدغه خانواده ها تبدیل شده است.

وی عنوان کرد: باتوجه به اینکه شغل مردم منطقه کشاورزی دیم و دامداری است آن هم به خاطر گرانی کود و از طرفی خشکسالی دیگر کسی روحیه کشت و کار را هم ندارد.

وی عنوان کرد: باتوجه به اینکه شغل مردم منطقه کشاورزی دیم و دامداری است آن هم به خاطر گرانی کود و از طرفی خشکسالی دیگر کسی روحیه کشت و کار را هم ندارد چرا که کاشت و برداشت با هم هیچ گونه هم خوانی ندارند و بیشتر مردم بدهکار می شوند.

مشکلات فراروان روستا در انتتظار توجه ویژه

کریم خان هاشمی عضو شورای هزارانی به خبرنگار مهر گفت: این روستا 8 سال گذشته مشکلات فراوانی داشته که اصلی ترین آن عبور جاده از وسط روستا است.

وی بیان داشت: عبور جاده از وسط روستا باعث عدم پیشرفت آن شده و بارها درخواست و مکاتباتی برای حل این جاده از طرف فرمانداری شهرستان به استانداری ارسال شده که تاکنون اقدامی برای حل این مشکل صورت نگرفته است.

وی گفت: در این روستا فضای ورزشی برای اوقات فراغت جوانان وجود ندارد و تنها یک زمین چمن مصنوعی است که قرار شد تا پایان آبان ماه سال جاری تکمیل شود ولی متاسفانه این پروژه نیمه تمام تعطیل شده است.

عضو شواری اسلامی روستای شهرک هزارانی افزود: اکثر کوچه های این روستا جدول کشی نیست و همین باعث شده عبور فاضلاب مشکلات فراوانی برای مردم روستا به وجود آورد.

مدرسته ای که امکان دارد فرو بریزد

هاشمی اظهار داشت: این روستا دارای سه مدرسه بود که متاسفانه یکی از آنها به خاطر فرسودگی تخریب شد و مابقی هم یکی در مسیر جاده قرارگرفته است و دیگری هم به خاطر فرسوده بودن هر لحظه ممکن است براثرکوچکترین لغزش فرو بریزد وما شاهد حادثه ناگواری شویم.

وی گفت: عبور جاده از وسط روستا باعث شده به دوقسمت تبدیل شود که متاسفانه چندین نفر از اهالی روستا به خاطر عبور از عرض جاده جان خود را از داست دادند وتعدادی هم دچار شکستگی دست پا شدند

عضو شورای اسلامی روستای شهرک هزارانی بیان داشت: در این روستا 850 خانوار با جمعیتی بالغ بر سه هزار و 700 نفر اسکان یافته اند و باتوجه به جمعیت روستا انتظار داریم مسئولین توجه بیشتری داشته باشند و با تخصیص اعتبار مشکلات این روستا به حداقل برسد.

زیرساختهای روستا شکل نگرفته است

عباس مرادی دهیار شهرک هزارانی به خبرنگار مهر گفت: 8 سال گذشته زیر مجموعه بخش سراباغ بودیم که در این مدت خدمات عمرانی، بهداشتی و زیر ساختی صورت نگرفته است.

وی عنوان کرد: عدم تخصیص اعتبار به روستا باعث شده بیش از سه هزار متر از روستا جدول گذاری نشود.

وی بیان داشت: برای دفع آب های سطحی روستا 100متر کانال سنگی باید احداث شود که این موضوع هم نیازمند توجه ویژه مسئولان وتخصیص اعتبار است.

دهیار روستای شهرک هزارانی افزود: در پنج سال گذشته بیش از صد مکاتبه برای روشنایی معابرروستا به اداره برق داشتیم که متاسفانه آن چنان که باید و شاید توجه جدی نشده است و در حال حاضر 50 درصد معابر روستا در تاریکی مطلق هستند که این امر مشکلاتی برای مردم به وجود آورده است.

مرادی بیان داشت: احداث بلوار در جاده اصلی روستا دغدغه اصلی مردم روستا است چرا که در دو دهه اخیر بیش از 130 نفر از اهالی روستا در مسیر این کشته و زخمی شده اند که از این تعداد 30 نفر جان خود را ازدست داده اند.

وی بیان داشت: در این روستا فضای ورزشی وجود ندارد که انتظار داریم مسئولان برای حل مشکل ورزش جوانان چاره اندیشی کنند وچندین بار برای احداث سالن ورزشی در روستا پیگیری های صورت گرفته که تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.

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گزارش و عکس مجتبی کاور