کردستان ظرفیت رسیدن به توسعه پایدار را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد حسینی شاهرودی صبح دوشنبه در دیدار وزیر کشور و معاون وی، پرویز اسماعیلی مشاور رسانه ای عبدالرضا رحمانی فضلی و عبدالمحمد زاهدی استاندار جدید کردستان با وی اظهار داشت: استان کردستان در حوزه های متعدد دارای ظرفیت های بسیاری است که با استفاده از این ظرفیت ها می توان به توسعه پایدار دست یافت.

وی افزود: هر چند طی سال های گذشته اقدامات خوب و موثری در راه توسعه کردستان انجام شده است اما مردم کردستان از دولت توقع بیش از این دارند چرا که نسبت به سایر استان های کشور از عقب افتادگی محسوسی برخوردارند.

نماینده ولی فقیه در کردستان ادامه داد: باید زمینه ای فراهم شود تا مردم کردستان بتوانند با ایجاد اشتغال پایدار در شرایط بهتری زندگی کنند و خواسته های آنان برآورده شود.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی به سفر مقام معظم رهبری به استان کردستان در سال 88 نیز اشاره کرد و یادآور شد: سفر رهبری به این استان دستاوردهای بزرگی به همراه داشت که از مهمترین آنها می توان به تزریق هزار و 700 میلیارد تومان اعتبار به این استان اشاره کرد.

وی بیان کرد: در حوزه فرهنگی نیز این سفر دستاوردهای متعددی داشت که مهمترین آنها 24 ساعته شدن برنامه های صدا و سیمای مرکز کردستان برای جلوگیری از تهاجمات فرهنگی دشمنان از طریق شبکه های ماهواره ای بود.

نماینده ولی فقیه در کردستان در ادامه گفت: امنیت پایدار نیز در حال حاضر در کردستان فراهم است که با مشارکت مردم به وجود آمده و این بهترین فرصت برای سرمایه گذاری در راستای توسعه همه جانبه استان کردستان است.

حجت الاسلام حسینی شاهرودی از فعالیت چندین ساله "علیرضا شهبازی" استاندار سابق کردستان نیز قدردانی کرد و افزود: شهبازی استانداری مردمی بود و همین مسئله نقطه قوت وی بود.

وی اظهار داشت: امیدواریم "عبدالمحمد زاهدی" نیز که به عنوان استاندار جدید کردستان معرفی شده با فعالیت های خوب خود به مردم کردستان خدمات ارزنده ای ارائه دهد.