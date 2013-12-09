شرور سابقه دار در بهار دستگير شد

سرهنگ رضا زارعي در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه ماموران انتظامي شهرستان بهار در راستاي اجراي حكم دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان مبني بر دستگيري فرد شرور كه در شهر اوباش گيري مي كرد، اظهار داشت: ماموران انتظامي شهرستان بهار مراتب به صورت ويژه در دستور كار پليس قرار گرفت.

وي با بيان اينكه ماموران توانستند مخفي گاه شرور سابقه دار را شناسايي كنند، ابراز داشت: متهم متوجه حضور ماموران در محل شد و در حاليكه در يك دست تبر و در دست ديگر خود چاقو داشت به سمت ماموران حمله ور و با آنها درگير شد.

فرمانده انتظامي شهرستان بهار با بيان اينكه مامران در لحظه درگيري اقدام به اخطار و تيراندازي دو تير هوايي كردند، بيان كرد: فرد شرور بدون توجه به اخطار پليس با مشاهده اوضاع قصد بكارگيري اسلحه تك تير دست سازي كه بعد از دستگيري مشخص شد با يك عدد تير جنگي نيز داخل لوله آن آماده شليك بوده را داشته است.

سرهنگ زارعي با بيان اينكه ماموران با استفاده از قانون بكارگيري سلاح فرد شرور را زمين گير و دستگير كردند، ادامه داد: ماموران در بازرسي از مخفي گاه متهم تعدادي سلاح شكاري و جنگي به همراه فشنگ هاي مربوطه و يك قبضه تبر، سلاح سرد، دو عدد دوربين مدار بسته، دو قبضه چاقو، يك دستگاه ترازوي ديجيتالي مخصوص توزين مواد مخدر و مقداري مواد مخدر شيشه كشف كردند.