تکمیل سد مشمپا یکی از راه های تامین پایدار آب شرب و صنایع زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عمران حسینی نسب در خطبه های نماز جمعه شهر سلطانیه با اشاره به اهمیت و جایگاه خانواده از منظر پیامبر الهی و با بیان اینکه از میان سه ضلع فرد، خانواده و جامعه؛ خانواده در راس قرار می گیرد، گفت: هر چه دشمن برای تزلزل خانواده تلاش می کند، دین اسلام بر تحکیم خانواده دستور می دهد و سفارش می کند خانواده را محکم نگهدارید و لذا هر کاری که سبب تحکیم خانواده و موجب صفا و صمیمت بین همسران و اعضای خانواده می شود، به آن پاداش می دهد.

وی با اشاره به سفر وزیر نیرو به استان زنجان و بازدید از پروژه ها خصوصا سد مشمپا و امضای تفاهمنامه با بخش خصوصی برای تکمیل این سد، گفت: مسئولان تلاش و پیگیری کنند، تفاهم نامه روی کاغذ نماند و عملیاتی شود و بعد از ۱۷ سال مردم استان از برکات آن استفاده کنند.

امام جمعه سلطانیه ادامه داد: یکی از راه های تامین پایدار آب شرب و آب صنایع استان زنجان، تکمیل سد مشمپا است و با تکمیل و بهره برداری از این سد، دو سوم جمعیت استان از نعمت آب شرب پایدار بهره مند خواهند شد.

وی به پروژه تعریض جاده سلطانیه به زنجان و سه مسئله مهم در این پروژه اشاره کرد و گفت: جاده سلطانیه به زنجان خصوصا در روستاهای کنار جاده، نیازمند استاندارد سازی برای ورود و خروج است. سه راهی سلطانیه هم نیازمند پل روگذر یا زیرگذر است، و در پروژه همسطح سازی پل قره بلاغ هم تسریع در اتمام آن ضروری است.

خطیب جمعه سلطانیه به تبیین تحولات جنگ پرداخت و با بیان اینکه بعد از ۵ ماه ایستادگی رزمندگان در میدان و مردم مبعوث شده در خیابان، آمریکا دوباره در اوایل هفته شروع به تهدید نظامی و سپس عقب نشینی کرد، افزود: تکرار تهدیدها علیه ایران و عقب نشینی پی‌درپی آن‌ها، ناکامی در جنگ با ایران بعد از ۱۵۰ روز، تخلیه شتاب‌زده تجهیزات نظامی از پایگاه‌های منطقه، همه نشان از عقب‌نشینی راهبردی آمریکا دارد.

حسینی نسب با بیان اینکه عقب نشینی آمریکا، وابستگان آمریکا یعنی رژیم صهیونیستی و حاکمان عربی را وحشت زده کرده و موجب تحقیر ترامپ نیز شده است، افزود: قدرت ایران معادله آمریکا را به هم زده است. ایران نه با تهدید توخالی عقب نشینی می کند و زیرساخت هایش هم چنان شکننده نیست که با یک حمله از کار بیفتد اما با این حال تهدید ایران به مقابله به مثل موجب عقب نشینی آمریکا شد.

امام جمعه سلطانیه با بیان اینکه آنچه در برابر دشمنان ضرورت دارد اتحاد مقدس و از طرف دیگر افزایش توان معیشتی مردم است، گفت: کمبود نیست اما گرانی در همه موارد اعم از کالاهای اساسی و غیره بشدت وجود دارد.

وی با قدرشناسی از عملکرد خوب دولت در شرایط جنگی و با بیان اینکه دولت باید ظرفیت‌های موجود اقتصادی را افزایش دهد تا در شرایط سخت و پیچیده کنونی کشور دچار بحران نشود، گفت: انشاء الله ثمره این ایستادگی ها به خروج آمریکا از منطقه و فروپاشی متحدان او منجر خواهد شد و آمریکا ذلیلانه از منطقه خارج خواهد شد.

خطیب جمعه سلطانیه با اشاره برگزاری همایش عظیم پیاده روی اربعین و با قدردانی از دست اندکاران ستاد اربعین و سه موکب «شهدای شهرستان سلطانیه»، «حضرت رقیه (س) شهر گوزلدره» و «شهدای خیرآباد» افزود: ۱۶ هزار موکب عراقی و ۲ هزار و ۵۰۰ موکب ایرانی به ۲۲ میلیون زائر در اربعین حسینی خدمت‌رسانی کردند.

رسالت پیامبر جز با تداوم امامت استمرار پیدا نمی کرد

حسینی نسب با اشاره به سالروز رحلت پیامبر اعظم (ص) و امام حسن مجتبی (ع) و با بیان اینکه وجود پیامبر الهی بسیار مقدس است و این بخاطر خدمت پیامبر به بشریت و انسانیت است، گفت: رسالت پیامبر جز با تداوم امامت استمرار پیدا نمی کرد و لذا استقرار نظام امامت؛ هر چند آخرین مأموریت پیامبر(ص) بود اما در طول رسالتش نیز بارها مسئله جانشینی را مطرح کرد.

امام جمعه سلطانیه به وصیت نانوشته پیامبر و جلوگیری از سفارش پیامبر مبنی بر تمسک به عترت در کنار قرآن اشاره کرد و افزود: جریان سقیفه، با شعار مغالطه‌آمیز «حَسْبُنَا کِتَابُ اللَّه‌» در صدد نفی همراهی ثقل عترت در کنار قرآن بود.

وی با بیان اینکه مظلومیت امام حسن (ع) در ادامه مظلومیت امیرالمؤمنین (ع) بود و علاوه بر آن یکی از چالش های دوران امامت امام حسن مجتبی (ع)، شک در حقانیت رهبر الهی و برنامه‌های او بود که با واقعه سقیفه بذر آن ایجاد شده بود، گفت: شک در حقانیت شخصی که خدای متعال او را برای مدیریت جامعه تعیین فرموده است و در یک کلمه «رهبر الهی» است، بسیار خطرناک است.

خطیب جمعه سلطانیه با اشاره به سالروز شهادت امام رضا (ع) گفت: هجرت امام رضا (ع) به ایران و استقرار حرم مطهر آن حضرت در ایران، در هویت ایرانی اسلامی تأثیرگذار بوده است.

عده ای از زمین خواری به وقف خواری رسیدند

حسینی نسب به روز وقف اشاره کرد و با بیان اینکه وقف از سنت های مهم دین اسلام است. پیامبر اسلام و ائمه معصومین واقف بودند. واقف کسی است وجود او هم در زمان حیات و هم بعد آن منشأ خیر و برکت است و با دعوت از مؤمنین برای مشارکت در وقف گفت: هم وقف ارزشمند است و هم حفظ موقوفات. موقوفات اگر طبق نیت واقف مصرف نشود، انسان هم مدیونِ وقف است و هم مدیون واقف و هم مدیون کسانی که باید از وقف بهره مند می شدند.

امام جمعه سلطانیه در موضوع وقف و موقوفات ادامه داد: متاسفانه عده ای از زمین خواری به وقف خواری رسیدند که بسیار خطرناک است و عاقبت خوبی ندارد. اداره اوقاف باید حافظ موقوفات باشد و یک راه آن برخورد جدی با موقوفه خواران است.

خبرنگاری کاری مهم و حساس است

حسینی نسب با گرامیداشت روز خبرنگار و قدردانی از خبرنگار شهرستان، خبرنگاری را کاری مهم و حساس دانست که وقایع را ثبت می کند و در عین حال انعکاس دهنده حقایق و راویتگر امید و صدای مردم است، گفت: مطالبه ما این است که صدا و سیما باید کمک کند، دفتر خبری صدا و سیما با امکانات لازم در سلطانیه تشکیل شود.