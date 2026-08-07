به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان با تسلیت ایام پایانی ماه صفر و رحلت پیامبر اعظم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، اظهار کرد: پیامبر اکرم(ص) تنها شخصیتی برای تجلیل تاریخی نیست، بلکه الگوی زندگی، اخلاق، مدیریت، مقاومت، مردم‌داری و جامعه‌سازی است.

امام جمعه دشتستان با اشاره به آیه ۲۱ سوره احزاب افزود: اخلاق نبوی تنها به سخن نرم و رفتار ظاهری محدود نمی‌شود، بلکه در میدان عمل، قدرت، فقر، جنگ، صلح، خانواده و اداره جامعه خود را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) به صداقت، امانتداری، حفظ آبروی مؤمنان و مردم‌داری شناخته می‌شد، ادامه داد: امروز پیروی از پیامبر(ص) به این معناست که دروغ نگوییم، اخبار فضای مجازی را بدون تحقیق منتشر نکنیم و با تهمت، شایعه و تمسخر آبروی افراد را از بین نبریم.

مصلح، گره‌گشایی از مشکلات مردم را از جلوه‌های مهم سیره نبوی دانست و تصریح کرد: در منطق پیامبر(ص)، عبادت تنها نماز و روزه نیست و کمک به نیازمندان، حمایت از ازدواج جوانان، حل اختلافات، کمک به بیماران و بدهکاران، ایجاد اشتغال و مراقبت از نسل جوان نیز عبادت محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت جهاد مستمر در عرصه‌های مختلف گفت: جهاد تنها به میدان نظامی محدود نیست و جهاد با نفس، جهاد فرهنگی و تبیینی، جهاد اقتصادی و جهاد خدمت از مهم‌ترین میدان‌های مسئولیت امروز جامعه مؤمنان است.

امام جمعه دشتستان ادامه داد: مبارزه با خشم، اسراف، رشوه، کم‌فروشی، خیانت، تنبلی و بی‌نظمی، رعایت لقمه حلال و تربیت فرزند صالح از مصادیق جهاد با نفس است.

وی جهاد فرهنگی را نیز مقابله با شبهه، شایعه، تحریف، ناامیدسازی و عادی‌سازی گناه عنوان کرد و گفت: جامعه برای مقابله با جنگ شناختی دشمن نیازمند مطالعه، تبیین عالمانه، تربیت نسل مؤمن و باسواد و استفاده مسئولانه از فضای مجازی است.

سازش‌ناپذیری در برابر ظلم و حمایت از جهاد تبیین

مصلح با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) در کنار رحمت و مردم‌داری، در برابر ظلم و پیمان‌شکنی سازش نمی‌کرد، گفت: جامعه مؤمن باید میان مذاکره و تسلیم و همچنین صلح و ذلت تفاوت قائل شود.

وی افزود: پیامبر(ص) اهل گفت‌وگو و پیمان بود، اما اصول توحید، استقلال و عزت امت اسلامی را به دشمن واگذار نکرد و امروز نیز ملت ایران باید در برابر تهدیدها، با حفظ وحدت، آگاهی و روحیه مقاومت از عزت خود صیانت کند.

امام جمعه دشتستان با اشاره به روز خبرنگار، یاد و خاطره شهید محمود صارمی را گرامی داشت و بیان کرد: خبرنگار متعهد در جنگ اراده‌ها، سرباز خط مقدم است و وظیفه امروز او جهاد تبیین، بیان حقیقت و مقابله با دروغ و تحریف است.

وی با اشاره به سالروز بزرگداشت شهدای مدافع حرم نیز گفت: این شهدا نماد عملی ایستادگی و دفاع از امنیت و اقتدار کشور و منطقه هستند و جامعه باید از آنان درس مسئولیت‌پذیری، مقاومت و دفاع از ارزش‌ها را بیاموزد.

مصلح همچنین با اشاره به تحولات منطقه و تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا اظهار کرد: تحولات هفته‌های اخیر نشان می‌دهد آمریکا در برابر معادله قدرت جمهوری اسلامی ایران با چالش مواجه شده و تهدیدهای مکرر و عقب‌نشینی از اجرای آنها، بیانگر دشواری تصمیم‌گیری واشنگتن در برابر ایران است.

وی با اشاره به طولانی شدن درگیری‌ها و مقایسه آن با جنگ‌های گذشته آمریکا گفت: جمهوری اسلامی ایران کشوری نیست که با تهدید و فشار بتوان آن را به تسلیم وادار کرد و ملت ایران در برابر فشارهای خارجی ایستادگی خواهد کرد.

هشدار درباره شایعات و اخبار غیررسمی درباره رهبر انقلاب

امام جمعه دشتستان در بخش دیگری از خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به اطلاعیه روابط عمومی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره اخبار و نقل‌قول‌های غیررسمی، بر ضرورت مراقبت از فضای عمومی جامعه تأکید کرد.

وی گفت: مرجع دریافت اخبار و پیام‌های مرتبط با رهبر معظم انقلاب اسلامی، پایگاه‌های رسمی دفتر ایشان و حفظ و نشر آثار است و مطالب منتشرشده در کانال‌ها، گروه‌ها و صفحات غیررسمی تا زمانی که از مسیرهای رسمی تأیید نشده‌اند، نباید مبنای قضاوت و موضع‌گیری قرار گیرند.

مصلح با هشدار نسبت به آثار اجتماعی شایعات افزود: یک خبر بی‌سند ممکن است در ظاهر تنها چند کلمه باشد، اما می‌تواند موجب بدبینی، دوقطبی‌سازی، بی‌اعتمادی و اختلاف در جامعه شود.

وی با استناد به آیه ششم سوره حجرات مبنی بر ضرورت تحقیق درباره اخبار، خاطرنشان کرد: دستور قرآن برای مدیریت خبر این است که ابتدا تحقیق و سپس پذیرش و بازنشر انجام شود.

امام جمعه دشتستان ادامه داد: نقد منصفانه و مستند می‌تواند موجب اصلاح امور شود، اما تهمت، تخریب، نسبت ناروا و شایعه‌پراکنی به جامعه آسیب می‌زند و زمینه سوءاستفاده بدخواهان را فراهم می‌کند.

مصلح تأکید کرد: در شرایط جنگ رسانه‌ای، هر فرد باید در استفاده از زبان، قلم و گوشی همراه خود تقوای رسانه‌ای داشته باشد و بداند هر پیام، تحلیل بی‌سند و نسبت نادرست، مسئولیت شرعی و اجتماعی دارد.

وی گفت: هر خبری را نباید فوراً باور یا بازنشر کرد و نقل‌قول‌های مربوط به رهبر معظم انقلاب اسلامی باید از منابع رسمی دریافت شود؛ چراکه حفظ وحدت جامعه و مقابله با جنگ روانی دشمن، نیازمند آگاهی، دقت و مسئولیت‌پذیری رسانه‌ای است.