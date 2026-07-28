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۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

مامور پلیس آبادان در درگیری مسلحانه به شهادت رسید

مامور پلیس آبادان در درگیری مسلحانه به شهادت رسید

اهواز - فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از شهادت مدافع نظم و امنیت ستوانسوم محمد جواد عفری در درگیری مسلحانه با عاملان تیراندازی محور چوئبده به اروندکنار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رمضان گوروئی ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی غیرمجاز در جاده چوئبده به سمت اروندکنار، بلافاصله تیمی از ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی با بیان اینکه ماموران پلیس در مسیر، خودروی سواری متهمان را شناسایی کردند، تصریح کرد: متهم اصلی و همدستش به محض مشاهده پلیس به سمت ماموران آتش گشودند و این اقدام به درگیری مسلحانه متقابل انجامید.

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان افزود: در جریان این تبادل آتش، ستوانسوم محمدجواد عفری مجروح و به بیمارستان منتقل شد که متأسفانه به رغم تلاش پزشکان به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

سرهنگ گوروئی بیان کرد: در این درگیری، همدست متهم به هلاکت رسید و متهم اصلی نیز به همراه یک قبضه سلاح کلت کمری و یک قبضه سلاح کلاشینکف دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

کد مطلب 6901905

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