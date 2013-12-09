به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوي ظهر دوشنبه در اولين نشست خبري شهردار مشهد با اصحاب رسانه اظهار كرد: برگزاري جشنواره "شهرنگار" به دلیل سهل انگاري به تعويق افتاده و مديريت جديد مخالقتي با اجراي اين برنامه ندارد.

مرتضوي در پاسخ به سئوال مهر در خصوص تاخير يا تعطيلي در برگزاري جشنواره شهرنگار "مديريت شهري در آينه رسانه‌ها" گفت: اين جشنواره به زودی برگزار خواهد شد.

وي بيان كرد: اداره كلان شهري مانند مشهد نياز به نظر ويژه مديريتي دارد، هم در پيرامون برنامه‌ها بايد تدبير كرد و هم در تامين بودجه بايد تلاش كرد چرا که برنامه‌هاي شهرداري مشهد با استفاده به اسناد بالا دستي تنظيم شده است.

مرتضوي افزود: تقريبا در پايان برنامه‌هاي گذشته هستيم و ضرورت دارد برنامه‌هاي جديد را تدوين كنیم.

شهردار مشهد بيان كرد: به معاونين ابلاغ شده و برنامه چهار ساله در شرف تدوين است و هم اصلاحاتي كه بناست در بودجه به عمل بيايد و هم پيرامون بودجه سال 93 منابع و مصارف را به صورت عملياتي در آورده و لايحه را تنظيم و تقديم شورا كنيم.

كمبود منابع براي عملياتي كردن برنامه هاي گذشته

مرتضوی بيان كرد: اما آنچه مسلم است براي عملياتي كردن و اجرايي كردن برنامه‌هاي گذشته با كمبود منابع مواجه بوديم.

وي افزود: پروژه‌هاي بزرگ و هزينه بري در مشهد شروع شده كه شايد بتوان گفت يكي از كلان‌ترين آنها ادامه خط يك قطار شهري و اجراي خط دوم قطار شهري است.

شهردار مشهد گفت: خط دوم قطار شهري در سال 87 پس از اتمام مطالعات مناقصه آن برگزار شد و بنا بود كه در يك فرصت 60 ماهه به پايان برسد اما با توجه به مشكلاتي كه از نظر اقتصادي با آن مواجه شدند به اهداف نرسيدند.

دغدغه مديريت شهري تامين منابع براي تكميل خط دوم قطار شهري

وي با بيان اينكه اين خط 18.5 درصد پيشرفت داشت افزود: يكي از دغدغه‌هاي همكاران ما در شهرداري تامين منابع براي تكميل اين خط بود.

مرتضوي گفت: با تلاش همكاران از طريق صندوق توسعه ملي گشايش اعتباري به صورت ال‌سي صورت گرفت و 140 ميليون يورو به اين امر اختصاص يافت.

وي در ادامه يادآور شد: بانك عامل، بانك توسعه صادرات انتخاب شد و خوشبختانه اين ال‌سي در اختيار شهرداري قرار گرفت.

حوزه معاونت اقتصادي در حال توزيع اعتبار براي بافت‌هاي فرسوده است

مرتضوي در خصوص بافت فرسوده شهرمشهد اينگونه اظهار نظر كرد: براي تملك بافت فرسوده با مشكل منابع در سال 90 به شهرداري مشهد اجازه دادند 500 ميليارد اوراق مشاركت عرضه كند كه به لحاظ مشكلاتي اين اوراق به فروش نرسيد و 40 ميليارد جذب شد و مابقي ماند، در سال 91 هم توفيقي نداشتيم و در سال 92 هم مشكلات اداري و اجرايي مطرح بود.

وي در خصوص مشكلات اداري و اجرايي توضيح داد: از جمله برداشت‌هاي متفاوت از قانون مي‌شد كه با پيگيري‌هاي به عمل آمده و با مساعدت نمايندگان مشهد مشكلات قانوني برطرف شد.

شهردار مشهد بيان كرد: 460 ميليارد تومان اوراق مشاركت با توافق با بانك عامل عرضه شد و اين منابع در اختيار شهرداري قرار گرفت.

مرتضوي در ادامه عنوان كرد: در حوزه معاونت اقتصادي در حال توزيع اعتبار براي بافتهاي فرسوده آبكوه، ثامن و عامل هستند.

وي ابراز اميدوراي كرد همه بدهي هاي گذشته داده شود و قرار دادها منعقد و مطالبات معوق نيز پرداخت شود.

وي ادامه داد: در قانون بودجه براي حمل و نقل يك سري امتيازاتي از جمله فروش اوراق مشاركت براي خطوط ريلي درون شهري در نظر گرفته شده است.

مرتضوي با ابراز اميدواری از اينكه توسعه حمل و نقل ريلي و بهبود آن را شاهد باشيم افزود: با پيگيري انجام شده مقررات در آينده نزديك 500 ميليارد تومان از محل فروش اوراق مشاركت به خط 2 فطار شهري تخصيص يابد.

شهردار مشهد در خصوص سفر اخير مديريت شهري و مسئولان قطار شهري مشهد به چين گفت: به منظور توسعه و بهبود روابط با شهر ارومچي كه خواهر خوانده مشهد نيز هست اين سفر صورت گرفت.

وي توضيح داد: در اجلاس دو روزه كشورهاي حوزه جاده ابريشم شركت كرديم و در دو مرحله به بيان ديدگاه خود پرداختيم.

شهردار مشهد اعلام كرد: در پايان اين سفر تفاهم نامه اي در زمينه بازرگاني، تجاري ، فرهنگي و خدمات شهري منعقد شد.

پرواز ميان ارومچي و مشهد برقرار خواهد شد

مرتضوي با اعلام اين خبر كه پرواز ميان ارومچي و مشهد برقرار خواهد شد افزود: با مسئولين هواپيمايي كشور هماهنگي‌هايي انجام شد و موافقت اوليه براي برقراري اين خط پرواز اعلام شده است.

به گفته شهردار مشهد كرسي‌هاي زبان فارسي در دانشگاه‌هاي ارومچي برقرار مي‌شود و همچنين تفاهم‌نامه‌اي براي برپايي نمايشگاه تجاري ميان دو طرف منعقد شده است.

وي با اشاره به بستن قراردادهاي تجاري مختلف در چين گفت: در قرادادي منعقد شد كه 100 واگن قطار شهري به مدت 24 ماه براي خطوط قطار شهري مشهد ساخته شود.

مرتضوي در خصوص درآمدهاي شهرداريها كه از فروش تخلفات حاصل مي شود ابراز كرد: متاسفانه در قانون درآمد پايدار براي شهرداري‌ها تعريف نشده است كه سبب مي شودتا بخش عمده اي از درامدهای شهرداري های كل كشور از محل فروش تراكم جرائم به دست بيايد.

وي ابراز اميدواري كرد تا الزامات قانوني و تمهيدات لازم دراين خصوص به عمل آمده و مشكلات در اين زمينه حل شود.

وي تاكيد كرد: براي اداره شهر نياز به درآمد داريم كه البته در حوزه معاونت اقتصادي فعاليت جلب و جذب مشاركت و سرمايه گذاري فراهم شده است .

استراتژي شهرداري و شوراي شهر چهارم استقبال از سرمايه گذاران

شهردار مشهد تاكيد كرد: استراتژي شهرداري و شو.راي شهر چهارم استقبال از سرمايه گذاران محلي، استاني، كشوري و حتي سرمايه گذاران در خارج از كشور است.

وي مهمترين اولويت شهرداري را در اين دوره توجه به معماري اسلامي دانست و گفت: اولويت هاي بعدي توسعه متوازن شهر، بهبود عبورو مرور شهروندان، توسعه فضاي سبز، بهسازي و نوسازي ناوگان حمل و نقل عمومي از جمله توسعه حمل و نقل ريلي است.

شهردار مشهد در خصوص انتصابات عنوان كرد: سعي شده خارج از مسائل سياسي انتصابات جديد صورت بگيرد و شايسته گزيني داشته باشيم.

وي در خصوص تعامل با رسانه هاي شهري گفت: من رسانه اي بوده ام و و راست و چپ امروز نخ نما شده است و خبرنگاران نيز بايد به دور از جناح بندي رسالت خود را ايفا كنند.