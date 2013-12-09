جنگل هیرکانی ذخیرگاه مهمی برای گونه های مورد تهدید است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد عموزاد ظهر دوشنبه در جلسه پروژه مدیریت چندمنظوره جنگلهای هیرکانی افزود: این طرح در نظر دارد تا حفاظت از تنوع زیستی را در جنگل خزان کننده پهن برگ خزر ارتقاء دهد و در نظر دارد تا چارچوب های سیاستی ملی و محلی موجود را که برکاربری اراضی در جنگل هیرکانی خزر (به مساحت تقریبی 1/8 میلیون هکتار) نظارت دارند، تقویت کرده و نقش و حقوق جوامع محلی را در مدیریت جنگل پررنگ تر کرده و راه و روش های مدیریتی بهتر (از جمله برنامه ریزی برای کاربری اراضی، پهنه بندی، پایش و اجرای قوانین) را به کار گیرد.

وی اظهار داشت: این طرح موجب تغییر نگرش از مدیریت بخشی به مدیریت چند منظوره و کاهش فشارناشی از هم افزایی کاربری های مختلف و متضاد خواهد شد. با انجام این طرح، ساز و کارهای نظارتی و سیاستی مورد نیاز برای جریان سازی حفاظت از تنوع زیستی در برنامه ریزی های مربوط به کاربری اراضی دیده شده و ظرفیت های سازمان های اصلی و اثر گذار در اجراء روش های بهتر مدیریت و برنامه ریزی ارتقاء می یابد.



وی عنوان کرد: هدف اصلی طرح عبارت است از"استقرار یک سیستم تصمیم گیری مشارکتی و دانش مرتبط با آن، برای مدیریت مجموعه ای از کاربری های مختلف سرزمین در چشم انداز جنگل هیرکانی، که منجر به حفظ کارکردهای زیست محیطی، انسجام زیستگاهی و انعطاف پذیری زیست بوم ها در سطح چشم انداز شود". طرح پیشنهادی به نحوی طراحی شده است تا موانع موجود برای استقرار رویکرد جدید مبتنی بر چشم انداز را در مدیریت تنوع زیستی از میان بردارد.



عموزاد گفت: هدف طرح، استقرار یک سیستم تصمیم گیری مشارکتی و دانش محور برای مدیریت مجموعه ای از کاربری های مختلف اراضی در چشم انداز جنگل هیرکانی که منجر به حفظ کارکردهای زیست بومی، انسجام زیستگاهی و انعطاف پذیری زیست بوم ها در سطح چشم اندازاست.

این استاد دانشگاه بیان داشت: دستاوردهای مورد انتظار طرح شامل ایجاد یک چار چوب نظارتی و سیاستی پشتیبان، ظرفیت سازی در بین سازمان ها و کارکنان آن ها در زمینه مدیریت چند منظوره جنگل، انجام طرح های نمونه مدیریت تلفیقی جنگل توسط جوامع محلی است.

وی اظهار داشت: هدف اصلی این طرح ملی تقویت شبکه مناطق حفاظت شده به صورتی است که اجرای یک سیستم حاکمیتی موثر برای مدیریت چند منظوره جنگل که موجــبات تقویت تنوع زیستی و کاردهای زیست بومی را در سطح چشم انداز فراهم نموده و به انسجام و انعطاف پذیری جنگل هیرکانی ایران کمک می کند.

مسئول پروژه فوق افزود: پروژه مدیریت چند منظوره جنگلهای هیرکانی برای حفظ تنوع زیستی در منطقه بلیران در شهرستان آمل است.

وی درباره معرفی حوزه بالیران (پایلوت مازندران اداره کل منطقه ساری) گفت: مساحت این حوزه 20 هزار و 605 هکتار است و در جنوب منطقه آمل، استان مازندران، در بخش مرکزی جنگل هیرکانی قرار گرفته است، محدوده ارتفاع حوزه از 80 متر از سطح دریا تا 1650 متر از سطح دریا، آب و هوای حوزه سرد و مرطوب است، بارش سالانه منطقه بین 640 میلی متر در بالاترین ارتفاع تا 837 میلی متر در پایین ترین نقطه در نوسان است و به طور متوسط 738 میلی متر و متوسط دمای سالیانه منطقه 15 درجه سانتیگراد و رطوبت آن نزدیک به 79 درصد است.

دکتر عموزاد افزود:گونه های گیاهی (از حداقل 16 خانواده مختلف) در حوزه بالیران یافت می شوند. بیشتر دامنه های جنگل برای استفاده انسان تغییر کاربری داده شده اما در سایر مناطق حوزه شرایط خوبی حاکم است. در ارتفاعات میانی و مرتفع در جایی که جنگل ها با توجه به دسترسی کمتر در وضعیت بهتری هستند، گونه های گیاهی مهم شامل بلوط، راش (Fagus (orientalis، افرا (Acer insigne) ، توسکا(Alnus spp.) ، نارون (Ulmus glabra)و گیلاس وحشی (Cerasus avium) می باشند. قطع برخی گونه های درختی ممنوع است مانند سرخدار ((Taxus baccata و شمشاد است.