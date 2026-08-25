به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با تبریک هفته دولت و تقارن آن با هفته وحدت اظهار کرد: دولت چهاردهم فعالیت خود را در شرایطی آغاز کرد که کشور با بحرانهای نظامی و امنیتی ناشی از اقدامات و تهدیدهای دشمنان مواجه بود.
وی افزود: استان بوشهر بهویژه از ابتدای سال ۱۴۰۴ با چالشهای متعددی از جمله جنگ ۱۲ روزه، کودتای دیماه و جنگ رمضان مواجه شد، اما مردم و نیروهای مسلح استان با استقامت و پایداری از کیان کشور و نظام دفاع کردند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر با اشاره به شعار هفته دولت امسال با عنوان «دولت پای کار مردم؛ روایت دفاع و سازندگی» بیان کرد: با وجود تحریمهای اقتصادی و تهدید زیرساختها، دولت با تکیه بر وفاق ملی و انسجام مدیریتی تلاش کرد جریان عادی زندگی مردم حفظ شود.
جهانیان ادامه داد: در همین راستا با راهبری استاندار و تلاش مجموعههای مرتبط در بنادر و گمرکات، رکورد قابل توجهی در ترخیص کالا به ثبت رسید و حدود ۸ هزار کانتینر کالا در کوتاهترین زمان وارد چرخه توزیع شد؛ بهگونهای که استان نهتنها با کمبود کالاهای ضروری مواجه نشد، بلکه بخشی از نیاز کشور را نیز تأمین کرد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه پدافند غیرعامل و امنیت پایدار استان گفت: پیش از آغاز جنگ، رزمایشهای شیمیایی و هستهای با هدف ارتقای آمادگی برگزار شد و در جریان حملات به زیرساختهای انرژی استان، با وجود آسیبهای واردشده، خسارت جانی نداشتیم و استمرار تولید در اولویت قرار گرفت.
معاون استاندار بوشهر امنیت پایدار را یکی از مهمترین زیرساختهای توسعه استان دانست و گفت: برخورداری بوشهر از امنیت مطلوب و پایدار، زمینه جذب سرمایهگذاریهای کلان و اجرای طرحهای بزرگ اقتصادی را فراهم میکند.
جهانیان با تشریح پروژههای هفته دولت در استان بوشهر اظهار داشت: امسال ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه عمرانی و اقتصادی با سرمایهگذاری بیش از ۲۶۱ هزار میلیارد تومان در استان به بهرهبرداری میرسد یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
وی افزود: از این تعداد، ۲۵ پروژه اقتصادی اثرگذار با سرمایهگذاری ۲۳۶ هزار میلیارد تومان اجرا میشود که زمینه ایجاد ۶ هزار و ۹۰۰ فرصت شغلی جدید را فراهم خواهد کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: حجم سرمایهگذاری پروژههای امسال نسبت به سال گذشته ۲.۵ برابر افزایش یافته و اشتغالزایی نیز رشد ۱۰۰ درصدی داشته است؛ این آمار نشان میدهد حتی در شرایط جنگ نیز مسیر سازندگی در استان متوقف نشده است.
جهانیان درباره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز گفت: با توجه به تصمیمات شورای عالی امنیت ملی درباره تعویق انتخابات، شوراهای اسلامی طبق قانون به فعالیت خود ادامه میدهند و به محض ابلاغ تاریخ جدید در سطح ملی، استان بوشهر آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات را خواهد داشت.
وی همچنین از مردم برای حضور در یادواره شهدای دولت که چهارشنبه چهارم شهریور در مصلای جمعه بوشهر و مراکز شهرستانها برگزار میشود دعوت کرد و گفت: دولتمردان شهید، سند افتخار ملی هستند و جانفشانی آنان نشان داد دولتمردان نیز جانفدای ملت هستند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر در پایان از تلاش کارکنان دولت و همراهی خبرنگاران در مدیریت اخبار و اطلاعرسانی در دوران جنگ و همچنین پوشش برنامههای هفته دولت قدردانی کرد.
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