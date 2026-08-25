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۳ شهریور ۱۴۰۵، ۲۰:۵۰

برپایی میهمانی حماسی «امت احمد» در ۴۵ نقطه چهارمحال و بختیاری

برپایی میهمانی حماسی «امت احمد» در ۴۵ نقطه چهارمحال و بختیاری

شهرکرد- معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری از برگزاری جشن‌های حماسی «امت احمد» در ۴۵ نقطه استان خبر داد. 

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین داوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه جشن‌های حماسی «امت احمد» هم‌زمان با میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق علیه السلام در جای‌جای استان چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود، اظهار کرد: این برنامه امسال برای چهارمین سال پیاپی به مناسبت هفته وحدت در روز و شب میلاد پیامبر (ص) در شهرها و روستاها برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه جشن‌های حماسی امت احمد در ۴۵ نقطه استان برگزار می‌شود، ادامه داد: در بسیاری از مناطق، این برنامه در دل اجتماعات مردمی شبانه برگزار می‌شود.

داوری با تأکید بر اینکه محافل حماسی امت احمد با خونخواهی امام شهید و شهدای جنگ رمضان همراه است، افزود: مردم در این برنامه با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی و پرچم‌های سرخ خونخواهی، خواستار انتقام خون پاک قائد شهید امت و شهدای گلگون‌کفن جنگ تحمیلی سوم خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه جشن‌های حماسی امت احمد با همکاری استانداری و هم‌افزایی بسیاری از نهادهای دولتی و مردمی برنامه‌ریزی شده و برگزار می‌شود، افزود: در مرکز استان، این برنامه در عصر و شب میلاد پیامبر نور و رحمت، هم‌زمان با اجتماعات شبانه مردم شهرکرد در آستان مقدس امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون (س) برگزار خواهد شد.

داوری تأکید کرد: سخنرانی، مولودی خوانی، پرچم‌گردانی و اهتزاز پرچم‌های سرخ خونخواهی رهبر شهید از دیگر بخش‌های محافل امت احمد در استان است.

برپایی جشن‌های امت احمد با اهتزاز پرچم‌های خونخواهی امام شهید

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از چند سال قبل که اجتماع خانوادگی غدیر برای پاسداشت امیرالمومنین علی علیه السلام در کشور شکل گرفت و فراگیر شد، جشن امت احمد نیز در ایام میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) از استان کردستان آغاز شد و امسال در چهارمین سال اجرا در ۱۸ استان کشور برگزار می‌شود.

داوری ادامه داد: امام شهیدمان قائل بودند که حضور جمعیت گسترده در این دست جشن‌های خانوادگی و مناسبتی یک ابزار قدرت برای ولی جامعه و حکمرانی اسلامی است و نماد دینداری مردم ایران به‌شمار می‌رود. لذا جشن خانوادگی غدیر یا امت احمد در شهرکرد و دیگر مناطق استان چهارمحال و بختیاری درواقع یک تصویر رسانه‌ای قوی از محبت اهل بیت علیهم السلام در میان مردمان این خطه را به سرتاسر عالم مخابره می‌کند.

وی بیان کرد: رایزنی‌ها و هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای گوناگون برای برپایی هر چه باشکوه‌تر چهارمین جشن خانوادگی امت احمد انجام شده و از عموم مردم ولایی استان برای حضور در این جشن‌ها دعوت به عمل می‌آید.

کد مطلب 6927291

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