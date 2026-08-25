برپایی میهمانی حماسی «امت احمد» در ۴۵ نقطه چهارمحال و بختیاری

حجتالاسلام والمسلمین حسین داوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه جشنهای حماسی «امت احمد» همزمان با میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق علیه السلام در جایجای استان چهارمحال و بختیاری برگزار میشود، اظهار کرد: این برنامه امسال برای چهارمین سال پیاپی به مناسبت هفته وحدت در روز و شب میلاد پیامبر (ص) در شهرها و روستاها برگزار میشود.
معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه جشنهای حماسی امت احمد در ۴۵ نقطه استان برگزار میشود، ادامه داد: در بسیاری از مناطق، این برنامه در دل اجتماعات مردمی شبانه برگزار میشود.
داوری با تأکید بر اینکه محافل حماسی امت احمد با خونخواهی امام شهید و شهدای جنگ رمضان همراه است، افزود: مردم در این برنامه با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی و پرچمهای سرخ خونخواهی، خواستار انتقام خون پاک قائد شهید امت و شهدای گلگونکفن جنگ تحمیلی سوم خواهند شد.
وی با تأکید بر اینکه جشنهای حماسی امت احمد با همکاری استانداری و همافزایی بسیاری از نهادهای دولتی و مردمی برنامهریزی شده و برگزار میشود، افزود: در مرکز استان، این برنامه در عصر و شب میلاد پیامبر نور و رحمت، همزمان با اجتماعات شبانه مردم شهرکرد در آستان مقدس امامزادگان حلیمه و حکیمه خاتون (س) برگزار خواهد شد.
داوری تأکید کرد: سخنرانی، مولودی خوانی، پرچمگردانی و اهتزاز پرچمهای سرخ خونخواهی رهبر شهید از دیگر بخشهای محافل امت احمد در استان است.
برپایی جشنهای امت احمد با اهتزاز پرچمهای خونخواهی امام شهید
معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی ادارهکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: از چند سال قبل که اجتماع خانوادگی غدیر برای پاسداشت امیرالمومنین علی علیه السلام در کشور شکل گرفت و فراگیر شد، جشن امت احمد نیز در ایام میلاد پیامبر گرامی اسلام (ص) از استان کردستان آغاز شد و امسال در چهارمین سال اجرا در ۱۸ استان کشور برگزار میشود.
داوری ادامه داد: امام شهیدمان قائل بودند که حضور جمعیت گسترده در این دست جشنهای خانوادگی و مناسبتی یک ابزار قدرت برای ولی جامعه و حکمرانی اسلامی است و نماد دینداری مردم ایران بهشمار میرود. لذا جشن خانوادگی غدیر یا امت احمد در شهرکرد و دیگر مناطق استان چهارمحال و بختیاری درواقع یک تصویر رسانهای قوی از محبت اهل بیت علیهم السلام در میان مردمان این خطه را به سرتاسر عالم مخابره میکند.
وی بیان کرد: رایزنیها و هماهنگیهای لازم با دستگاههای اجرایی و نهادهای گوناگون برای برپایی هر چه باشکوهتر چهارمین جشن خانوادگی امت احمد انجام شده و از عموم مردم ولایی استان برای حضور در این جشنها دعوت به عمل میآید.
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