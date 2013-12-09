زاهدي: نگاهم به كردستان امنيتي نيست/ سخنراني وزير كشور به زبان كردي

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم توديع و معارفه استاندار كردستان امروز دوشنبه با حضور وزير كشور، پنج نماينده مردم كردستان در مجلس شوراي اسلامي، نماينده ولي فقيه در استان، جمعي از روحانيون، فرماندهان نظامي و انتظامي، مديران ادارات و سازمان هاي دولتي و جمعي از فعالان سياسي در سنندج برگزار شد.

سفر وزير كشور به كردستان راس ساعت هشت صبح آغاز شد و اعضاي شوراي تامين استان كردستان ضمن حضور در فرودگاه سنندج از وزير كشور و هيئت همراه كه شامل اميري معاون وي، پرويز اسماعيلي مشاور وزير در امور رسانه اي و همچنين عبدالمحمد زاهدي استاندار جديد كردستان بود، استقبال كردند.

بعد از برگزاري مراسم استقبال رسمي در فرودگاه سنندج و حضور در مراسم عطرافشاني گلزار شهداي سنندج، وزير كشور و شماري از مديران ادارات و سازمان هاي دولتي استان راهي دفتر نماينده ولي فقيه در كردستان شده و با وي ديدار و گفتگو كرد.

حال و هواي سالن برگزاري مراسم توديع و معارفه استاندار كردستان نيز يك ساعت قبل از آغاز رسمي مراسم جالب بود و در حالي كه هنوز ساعت اندكي از هشت صبح عبور كرده بود كه اقشار مختلف مردم و مديران دولتي با در دست داشتن دعوتنامه رسمي وارد سالن مي شدند.

ترکیب متفاوت حاضران در مراسم

حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان در مراسم توديع و معارفه نيز در نوع خود بي نظير بود و چهره هاي در مراسم امروز حضور داشتند كه در هشت سال گذشته در هيچ برنامه و محفل رسمي و دولتي خبري از حضور آنها نبود ولي امروز و به مناسبت معرفي استاندار دولت يازدهم خود را به اين مراسم رسانده بودند.

حضور اعضاي ستادهاي تبليغاتي و انتخاباتي حسن روحاني در كردستان و شماري از چهره‌هاي اصلاح طلب كه در هشت سال اخير در هيچ محفلي حضور پيدا نكرده بودند نيز در مراسم امروز از جمله نكات جالب توجه بود كه بيش از ساير موارد به چشم مي آمد.

البته در اين ميان بايد به حضور حداقلي بانوان و خانم ها نيز در اين جلسه اشاره كرد كه اگر خبرنگاران خانم را از مجموع حاضران در مراسم امروز كم كنيم عددي بيشتر از 25 نفر به عنوان كل خانم هاي حاضر به دست نمي آيد.

وزير كشور به همراه نماينده ولي فقيه و استانداران سابق و فعلي كردستان اندكي بعد از ساعت 9 صبح وارد سالن برگزاري مراسم شدند و بعد از آن نيز پنج نماينده مردم كردستان در مجلس شوراي اسلامي نيز در محل برگزاري مراسم حضور پيدا كردند كه البته تنها سيد احسن علوي نماينده سنندج، ديواندره و كامياران در اين مراسم حضور نداشت.

هیچ گزینه‌ای را برای استانداری پیشنهاد نکردم

بعد از تلاوت قرآن مجيد و پخش سرود جمهوري اسلامي ايران نماينده ولي فقيه در كردستان به عنوان اولين سخنران در جايگاه قرار گرفت و بعد از تقدير از خدمات عليرضا شهبازي استاندار سابق كردستان و تجليل از وي به دليل ارتباط حسنه با مردم گفت: من به هيچ عنوان در طول سه ماه اخير فردي را براي استانداري معرفي نكردم بلكه همواره مي‌گفتم كه هر كسي كه توانمند و صاحب تجربه باشد و به عنوان استاندار منصوب شود براي ما قابل احترام است.

حجت الاسلام حسيني شاهرودي با اشاره به اينكه اگر مي شد كه مديري بومي به عنوان استاندار كردستان منصوب مي شد خيلي خوب بود، افزود: كردستان مديران و نيروهاي توانمند و خوبي را در اختيار دارد و حال از دولت انتظار مي رود كه در ساير حوزه هاي مديريتي چه در سطح كشور و چه در سطح استان از افراد توانمند و مديران بومي اين استان استفاده شود.

وي با تاكيد بر اينكه بايد فرصت خدمت گذاري به مردم از سوي مديران بومي و توانمند استان كردستان فراهم شود، عنوان كرد: نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي و حتي شخص وزير كشور نيز از من خواستند كه فردي را كه مي خواهم براي استانداري كردستان معرفي كنم ولي اين كار را نكردم و امروز خوشحالم كه فردي با توان و تجربه لازم به عنوان استاندار جديد كردستان معرفي شده است.

بعد از سخنراني نماينده ولي فقيه، از حامد قادرمرزي نماينده مردم شهرستان‌هاي قروه و دهگلان و رئيس مجمع نمايندگان مردم كردستان در مجلس شوراي اسلامي دعوت شد تا به عنوان سخنران دوم در جايگاه قرار گيرد كه وي در ابتداي سخنان خود از اعضاي ستادهاي انتخاباتي حسن روحاني در كردستان تقدير كرد.

لزوم فراهم کردن فرصت حضور نیروهای بومی

وي در ادامه با اشاره به اينكه مردم كردستان دوست داشتند كه فردي بومي به عنوان استاندار انتخاب شود، يادآور شد: حال كه آقاي زاهدي به عنوان استاندار كردستان انتخاب شده‌اند انتظار مي رود كه فرصت براي حضور نيروهاي بومي و توانمند را در عرصه هاي مختلف مديريتي در اين استان فراهم كنند.

نماينده مردم قروه و دهگلان در مجلس شوراي اسلامي گفت: امروز فرزندان كردستان انتظار دارند كه دولت تدبير و اميد عدالت را به معني واقعي كلمه در دستور كار قرار داده و فرصت هاي بهتري را براي حضور آنها در مديريت هاي مختلف كشوري و استاني فراهم كند كه اين بخش از سخنان نماينده قروه مورد تشويق حاضران در مراسم قرار گرفت.

وي با اشاره به اينكه بايد فضاي انتقاد و نقد در كردستان بازتر شود، عنوان كرد: متاسفانه در گذشته هر گاه كسي در كردستان از كمبودها مي گفت فورا عده اي برچسب ضد انقلاب به وي مي زدند كه انتظار داريم در دوره جديد مديريتي استان اين وضعيت تغيير پيدا كند.

قادرمرزي با قرائت شعري به سخنان خود پايان داد و در اين ميان مجري برنامه نيز اسامي استانداران كردستان از دولت هاشمي رفسنجاني و از سال 72 تاكنون را قرائت كرد.

مجري برنامه اعلام كرد كه در سال 72 تا 76 محمدرضا رحيمي به عنوان استاندار كردستان فعاليت كرد و سپس نوبت به عبدالله رمضان زاده رسيد تا وي همزمان با دولت اصلاحات در كردستان استانداري را تجربه كند كه حاضران در مراسم بعد از عنوان شدن نام رضمان زاده وي را تشويق كردند و سپس وي در ادامه به بيان اسامي رازاني و اسماعيل نجار دو استاندار ديگر كردستان هم اشاره اي كرد و سپس از شهبازي استاندار دولت دهم در كردستان دعوت كرد تا در جايگاه قرار گيرد.

استاندار سابق:اهل شعار و شعارگرايي نيستم

عليرضا شهبازي ضمن تقدير از حمايت هاي مردم كردستان گفت: امروز قصد ارائه گزارش عملكرد خود را ندارم چرا كه اهل شعار و شعارگرايي نيستم و در طول سه سال اخير تنها براي رضايت خداوند متعال و با تمام توان در خدمت مردم اين استان بودم.

وي در ادامه ضمن واكنش به سخنان رئيس مجمع نمايندگان مردم كردستان در مجلس شوراي اسلامي گفت: بخشي از سخنان نماينده قروه واقعيت نداشت و حالا فرصت نيست وگرنه بايد توضحياتي در مورد آنها ارائه مي دادم و سپس دلنوشته اي را در تقدير و تجليل از فعاليت سه ساله خود در استانداري كردستان را ارائه كرد.

استاندار سابق كردستان با اشاره به اينكه تا زماني كه زنده ام در خدمت مردم كرد هستم، گفت: من هيچ مرزي بين وقت شخصي و اداري خود در طول سه سال فعاليت در كردستان قائل نبوده و براي خدمت به مردم كردستان از هيچ تلاشي دريغ نكردم كه البته شهبازي نيز بعد از پايان سخنان خود از سوي شماري از حاضران در مراسم مورد تشويق قرار گرفت.

شهبازي بعد از سخنراني خود از حاضران در مراسم به ويژه وزير كشور خواست كه يك فرصت چند دقيقه اي را در اختيار يك شهروند قرار دهند تا وي چند نكته اي را اعلام كند كه بعد از تائيد موضوع از سوي وزير، استاندار سابق كردستان از هادي ادب برادر مرحوم بهاالدين ادب نماينده سابق مردم كردستان در مجلس شوراي اسلامي خواست در جايگاه سخنراني قرار گيرد.

اظهارات چالش‌برانگیز یک شهروند

هادي ادب اعلام كرد به عنوان يك شهروند در اين جايگاه قرار گرفته ام و بايد اعلام كنم كه آقاي شهبازي نمره بيست را در خصوص نحوه ارتباط با مردم دارد و اگر من اين را اعلام نمي كردم نوعي خيانت بود.

وي گفت: جناب آقاي وزير كشور زماني كه آقاي روحاني به كردستان سفر كردند از من هم دعوت شد تا در خدمت ايشان باشم ولي وقتي كه عده اي را ديدم كه فقط براي پست و مقام دور آقاي روحاني را گرفته بودند پشيمان شدم. كه به محض اعلام اين جمله از سوي وي، اصلاح طلبان و اعضاي ستادهاي روحاني به وي معترض شده و براي لحظاتي مراسم دچار اختلال شد.

اعتراض‌ها به اين جمله هادي ادب تا جايي ادامه پيدا كرد كه وي مجبور شد تا سخنانش را قطع كند و البته در لحظه آخر نيز گفت: نمايندگان مردم كردستان در مجلس شوراي اسلامي بايد از اتاق شيشه اي خارج شده و واقعيت هاي استان را درك كنند.

سخنراني وزير كشور بخش ديگري از مراسم توديع و معارفه بود كه رحماني فضلي در ميان تشويق حاضران در جايگاه سخنراني قرار گرفت و بعد از خيرمقدم به حاضران گفت: همان طور كه آقاي رئيس جمهور گفتند من هم كردم و هر ترك و به همين دليل امروز مي خواهم با زبان كردي به شما خيرمقدم بگويم.

رحماني فضلي در دو جمله با زبان كردي اعلام كرد: خيلي خوشحالم كه امروز در جمع شما مردم كردستان هستم و سلام آقاي روحاني را به شما تقديم مي كنم و اميدوارم كه همه با هم كردستان را به سمت توسعه و پيشرفت كمك كنيم.

گزینه بومی مناسب برای استانداری پیدا نکردم

وي در ادامه ضمن تقدير از پيگيري هاي دلسوزانه نمايندگان مردم كردستان در مجلس شوراي اسلامي در خصوص انتصاب استاندار كردستان گفت: من خيلي دوست داشتم فردي بومي به عنوان استاندار منصوب شود ولي كسي با ويژگي ها و شاخص هاي مطرح شده پيدا نكرديم، ولي امروز خوشحالم كه آقاي زاهدي با تجربه و توان لازم به عنوان استاندار منصوب شده است چرا كه آقاي زاهدي با تجربه اي كه دارد از همين لحظه پشت فرمان قرار گرفته و مسير و راه را كاملا بلد است.

زماني كه وزير كشور گفت ما براي استانداري كردستان فردي بومي و در حد استاندار را پيدا نكرديم، يكي از خانم‌هاي حاضر در مجلس با صداي بلند گفت: كردستان خيلي نيروي توانمندتر از استاندار داشت ولي شما و نمايندگان نخواستيد از آنها استفاده كنيد.

وزير كشور در ادامه سخنان خود افزود: من امروز در جمع شما مردم كردستان اعلام مي كنم كه با حفظ سمت استاندار كردستان هستم و مشاور خوبي براي آقاي زاهدي خواهم بود و به شما قول مي دهم كه شوراي توسعه استان را شكل داده و هر سه ماه يك بار نيز خود شخصا در جلسات اين شورا حضور پيدا كنم.

رحماني فضلي گفت: شوراي توسعه كردستان با حضور خود من هر سه ماه يك بار تشكيل جلسه مي دهد و من قول مي دهم كه هر شش ماه يك بار به كردستان سفر كرده و يك بار هم شورا را در تهران و در وزارت كشور تشكيل دهم.

در اين ميان يكي از حاضران در مجلس شعار سلام بر روحاني و درود بر خاتمي را سر داد و شماري از حاضران در مراسم نيز براي سه الي چهار بار اين شعار را تكرار كردند و سپس وزير كشور سخنراني خود را ادامه داد.

وي بعد از تقدير و تشكر از مردم كردستان به دليل راي بالايي كه به روحاني داده بودند، افزود: تغيير و تحولات امري طبيعي است چرا كه مردم گفتماني ديگر را براي خدمت و مديريت در كشور انتخاب كردند و به همين دليل نيز انتظار دارند كه مديراني تازه نفس و توانمند و بر اساس اين گفتمان حاكم بر مسند كارها قرار گرفته و فرصت خدمت به مردم را پيدا كنند.

بعد از سخنراني وزير كشور مراسم اهدا حكم استاندار جديد كردستان و تقدير از استاندار سابق كردستان برگزار شد و سپس نوبت سخنراني به عبدالمحمد زاهدي استاندار جديد رسيد تا وي نيز در سخنراني به بيان برنامه هاي كاري خود در كردستان بپردازد.

استاندار كردستان در سخنان خود گفت: از دو ماه قبل و از زماني كه من براي استانداري كردستان مطرح نبودم يكي از دوستان در دولت در خصوص وضعيت كردستان از من سوال كرد كه من گفتم پيشنهاد من اين است كه يك نيروي بومي اهل سنت استاندار شود كه به هر حال تقدير اين شد و من امروز به عنوان استاندار كردستان در خدمت شما هستم.

زاهدي: نگاه من به كردستان امنيتي نيست

زاهدي اظهار داشت: نگاه من به كردستان امنيتي نيست بلكه تلاش مي كنم با استفاده از تمامي نيروي نخبه و توانمند توسعه پايدار را به بهترين شكل ممكن در اين استان اجرايي و نهادينه كنم و از تمامي ظرفيت هاي موجود براي خدمت بهتر به مردم نيز استفاده خواهم كرد.

وي با اشاره به مباحث مطرح شده در خصوص تغيير و تحولات مديريتي در كردستان افزود: به هر حال تغييرات مديريتي يك امر طبيعي است و زماني كه مردم در انتخابات حضور پيدا كرده و به اعتدال راي داده اند حال انتظار دارند كه مديراني از اين جنس براي خدمت به آنها انتخاب شوند و به همين دليل نيز اين تغييرات بر اساس برنامه ريزي و در يك فضاي آرام صورت خواهد گرفت.

بعد از پايان سخنراني زاهدي مراسم توديع و معارفه نيز به پايان رسيد و وزير كشور به همراه شماري از مديران ضمن حضور در بازار سنندج با شماري از صاحبان اصناف از نزديك ديدار و گفتگو كرد و پس از به سفر چند ساعته خود به كردستان پايان داد.