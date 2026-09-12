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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بدحجابی و بی حجابی در کاشان راه‌اندازی شد

شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات بدحجابی و بی حجابی در کاشان راه‌اندازی شد

کاشان - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کاشان گفت: حرمت شهر مکرم و دارالمؤمنین کاشان خط قرمز دستگاه قضایی است و شعبه ویژه ای برای رسیدگی به تخلفات بدحجابی و بی حجابی در کاشان تشکیل شده است.

سجاد عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار به هنجارشکنان بی حجابی و بدحجابی اظهار کرد: دستگاه قضایی شهرستان کاشان همچون گذشته در مسیر اجرای قوانین با جدیت تمام ایستادگی خواهد کرد.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی کاشان افزود: حرمت شهر مکرم و دارالمؤمنین کاشان خط قرمز دستگاه قضایی بوده و جایی برای حرمت‌شکنی، بی‌حجابی، بدحجابی و رفتارهای خلاف عفت عمومی در این شهرستان وجود ندارد و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.

دادستان کاشان با تأکید بر ضرورت صیانت از هویت فرهنگی این شهرستان تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد تمدن هفت هزار ساله کاشان دستخوش تغییرات فرهنگی مخالف قانون شود و در همین راستا، موضوع از دستگاه‌های مختلف پیگیری خواهد شد تا هر دستگاه در حوزه عفاف و حجاب به وظایف قانونی خود عمل کند.

وی همچنین تأکید کرد: قوانین برای همه لازم‌الاجراست و در اجرای قانون نمی‌توان به صورت گزینشی عمل کرد.

عسگری از تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به این دسته از جرایم در کاشان خبر داد و گفت: ضابطان قضایی موظف هستند در بوستان‌ها، پاساژها، مجتمع‌های تجاری، معابر عمومی و اصناف، در مواجهه با قانون‌شکنان، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.

وی در پایان بر عزم دستگاه قضایی برای اجرای قانون و برخورد با موارد نقض قانون تأکید کرد.

کد مطلب 6944441

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    نظرات

    • IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۱
      16 7
      پاسخ
      خداوند خیردنیا و آخرت راقسمتتان کند امیدواریم آنهایی هم که خودشان را به خواب زده اند و در مقابل این گناه بزرگ که باعث ویران شدن بنیان خانواده ها وازبین رفتن جامعه سالم شده است هرچی زودتر بیدارشوند شما مسولین در پیشگاه خداوند وخانم فاطمه زهرا مسولید هرچی زودتر جامعه رونجات بدهید کم کم ازبی حجابی و بدحجابی روبه عریان شدن می‌رود این خواسته وهدف دشمن است نگذارید به هدفش برسد ما باید جواب خون شهدا رابدهیم

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