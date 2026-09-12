سجاد عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر با هشدار به هنجارشکنان بی حجابی و بدحجابی اظهار کرد: دستگاه قضایی شهرستان کاشان همچون گذشته در مسیر اجرای قوانین با جدیت تمام ایستادگی خواهد کرد.
وی با اشاره به جایگاه فرهنگی و تاریخی کاشان افزود: حرمت شهر مکرم و دارالمؤمنین کاشان خط قرمز دستگاه قضایی بوده و جایی برای حرمتشکنی، بیحجابی، بدحجابی و رفتارهای خلاف عفت عمومی در این شهرستان وجود ندارد و با متخلفان مطابق قانون برخورد خواهد شد.
دادستان کاشان با تأکید بر ضرورت صیانت از هویت فرهنگی این شهرستان تصریح کرد: اجازه نخواهیم داد تمدن هفت هزار ساله کاشان دستخوش تغییرات فرهنگی مخالف قانون شود و در همین راستا، موضوع از دستگاههای مختلف پیگیری خواهد شد تا هر دستگاه در حوزه عفاف و حجاب به وظایف قانونی خود عمل کند.
وی همچنین تأکید کرد: قوانین برای همه لازمالاجراست و در اجرای قانون نمیتوان به صورت گزینشی عمل کرد.
عسگری از تشکیل شعبه ویژه برای رسیدگی به این دسته از جرایم در کاشان خبر داد و گفت: ضابطان قضایی موظف هستند در بوستانها، پاساژها، مجتمعهای تجاری، معابر عمومی و اصناف، در مواجهه با قانونشکنان، اقدامات قانونی لازم را انجام دهند.
وی در پایان بر عزم دستگاه قضایی برای اجرای قانون و برخورد با موارد نقض قانون تأکید کرد.
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