۱۳۷ کیلومتر عملیات راهداری در محورهای مهدیشهر اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید اسماعیلی صبح شنبه در بازدید راه های مواصلاتی مهدیشهر با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه راهداری محورهای شهرستان، اظهار کرد: طی پنج ماه نخست سال جاری ۱۳۷ کیلومتر عملیات راهداری انجام گرفته است.
وی ادامه داد: ارتقای ایمنی، بهبود وضعیت فنی راهها و تسهیل تردد کاربران جادهای از مهمترین اهداف این طرح بوده است.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سمنان یادآور شد: اصلاح شیب شیروانی به طول چهار کیلومتر و رفع افتادگی شانه راه به طول ۳۳ کیلومتر از جمله مهمترین اقدامات انجامشده در این مدت بوده است.
اسماعیلی با بیان اینکه این اقدامات در راستای ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی انجام شده است، خاطرنشان کرد: بهبود شرایط فنی راهها و افزایش ایمنی تردد از مهمترین اولویتهای راهداری در محورهای شهرستان است.
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