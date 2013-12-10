دبیرکل فدراسیون فوتبال دستاوردهای سفر پنج روزه اش را تشریح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی درباره سفر خود به برزیل به همراه کارلوس کی‌روش اظهار کرد: 10 آذرماه به اتفاق کارلوس کی‌روش از هتل سزار پارک محل اقامت تیم ملی در سائوپائولو بازدید داشتیم. در نشست 4 ساعته‌ای که با مسئولان هتل برگزار شد، توافقات اولیه درباره حضور تیم ملی انجام و مقرر شد تا 40 اتاق در طبقه هشتم هتل در اختیار تیم ملی قرار بگیرد تا بازیکنان با آسایش به امور خود بپردازند.

وی افزود: نکته قابل توجهی که می‌توان به آن اشاره داشت کوتاه بودن مسافت هتل تا فرودگاه است که 10 دقیقه زمان می‌برد و با توجه به ترافیکی که در شهر سائوپائولو وجود دارد، این هتل بهترین گزینه برای تیم ملی بود. از همه مهمتر فاصله کوتاه زمانی 15 دقیقه‌ای از هتل به محل کمپ تمرینی تیم ملی در باشگاه کورنتینا است.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در ادامه تاکید کرد: در واقع باشگاه کورنتینا یکی از معروف‌ترین و پرسابقه‌ترین باشگاه‌ها در برزیل است که ما با انتخاب این باشگاه سعی بر آن داریم تا شرایط آماده‌سازی و آسایش را برای بازیکنان تیم ملی فراهم کنیم تا بازیکنان بدون مشکل و با آسودگی به انجام تمرینات خود بپردزاند و عملکرد خوبی در جام جهانی 2014 داشته باشند.

وی در ادامه بیان کرد: بعدازظهر یکشنبه دهم آذرماه نیز نشستی 2 ساعته را با نایب رئیس شهردار شهر سائوپائولو برگزار کردیم و به توافقات خوبی در رابطه با خدمات لازم به تیم ملی و تماشاگران ایرانی که به این شهر می‌آیند، رسیدیم. روز یازدهم آذرماه نیز نشستی را با مسئولان باشگاه کورنتینا برگزار کردیم و از امکانات این باشگاه به همراه کارلوس کی‌روش و گسپر(بازیکن پیشین تیم ملی برزیل و مسئول این باشگاه) بازدید کردیم.

نبی اضافه کرد: قرار شد تا امکانات این باشگاه به گونه‌ای فراهم شود که بازیکنان از صبح که وارد باشگاه می‌شوند تا بعدازظهر در باشگاه بمانند و پس از تمرین صبح استراحت کرده و تمام امکانات در اختیارشان باشد. و سپس به انجام تمرینات بعدازظهر خود بپردازند و پس از پایان تمرینات روزانه باشگاه را به قصد هتل ترک کنند.

وی با اشاره به اینکه در واقع تمامی مجموعه این کمپ در اختیار تیم ملی است تا بازیکنان بدون کم و کاستی فعالیت‌های تمرینی خود را آغاز کنند، خاطرنشان کرد: همچنین مقرر شد تا فضاهای کلینیکی، پزشکی و بدنسازی و سایر امکانات در کمپ نیز در اختیار تیم ملی فوتبال ایران قرار بگیرد. این کمپ تمرینی و محل اقامت بازیکنان تیم ملی از اول ژوئن 2014 تا پایان بازیهای ایران در جام جهانی در اختیار تیم ملی فوتبال ایران است.

سرپرست تیم ملی فوتبال ایران در ادامه یادآور شد: بعدازظهر دوشنبه نیز با حجت السلام خزرجی مدیر مرکز موسسه اسلامی، خیریه و فرهنگی برزیل در این شهر نشستی را برگزار و در نشستی که به مدت 3 ساعت 30 دقیقه به طول انجامید، مسائل فرهنگی مربوط به هوادارن تیم ملی ایران در برزیل که مورد پشتیبانی این مرکز قرار می‌گیرند، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی همچنین بیان کرد: روز 14 آذرماه به شهر سالوادور و سپس شهری که قرعه کشی جام جهانی در آن برگزار می‌شد، سفر کردیم و سپس در سمیناری که توسط سپ بلاتر و با حضور نمایندگان 32 تیم شرکت کننده از جام جهانی افتتاح شد، شرکت کردیم. در این سمینار که نمایندگان کشورها از 3 تا 8 نماینده داشتند موارد مختلفی اعم از مقررات مسابقات، محل تمرینات، محل اقامت، رفت و آمد، حراست، بازاریابی، رسانه، پخش تلویزیونی، تماشاگران، استادیوم ها و محل مسابقات توسط مسئولان بخش‌های مختلف مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

محمدنبی درباره برگزار مراسم قرعه کشی که روز 15 آذرماه برگزار شد، اظهار کرد: همهمه و هیجان خاصی در سالن قرعه کشی وجود داشت و نکته جالبی که باید به آن اشاره کنم، قرار گرفتن مسئولان فدراسیون‌های ژاپن، ایران، آمریکا و آرژانیتن در کنار یکدیگر و در ردیف جلو در زمان قرعه کشی بود.

مراسم قرعه‌کشی کاستی‌های خاص خود برگزار شد!

وی در ادامه اظهار کرد: این مراسم با کاستی‌های خاص خود برگزار شد که با فرهنگ بسیاری از کشورها مخصوصا کشورهای اسلامی مطابقت نداشت و چون مراسم رسمی بین‌المللی بود، نمایندگان همه تیم‌ها باید در این مراسم شرکت می‌کردند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال اضافه کرد: بعد از اینکه قرعه کشی انجام شد و قرعه‌های تیم‌ها از سوی دبیر کل فیفا اعلام می‌شد، شور و هیجان خاصی در محل قرعه کشی حاکم بود. به خصوص در چند بخش. بخشی که گروه تیم امریکا مشخص شد، بخشی که مربوط به مشخص شدن گروه انگلیس بود و اعلام همگرو‌ه‌های تیم آرژانتین. این چهار گروه زمانی که قرعه‌هایشان اعلام شد، هم همه خاصی در سالن اجتماعات برپا شد.

صحبت از عملکرد تیم فوتبال ساحلی

وی همچنین تصریح کرد: بعد از پایان مراسم قرعه کشی رسانه‌های برزیلی زمانی که با من مواجه می‌شدند، از عملکرد و موفقیت تیم ملی فوتبال ساحلی سخن گفته و عنوان می‌کردند تیم ملی فوتبال ساحلی پیشرفت بسزایی داشته و آیا فکر می‌کنیم تیم ملی فوتبال ایران نیز به عنوان یک پدیده در این جام حضور خواهد داشت؟. ضمن اینکه برخورد خوب و شایسته‌ای را با نمایندگان ایران در این مراسم داشتند.

محمدنبی در ادامه خاطرنشان کرد: همچنین برخی از مربیان تیم‌ها مخصوصا سرمربی تیم ملی روسیه از ایران خواست تا در ماه جاری بازی دوستانه با تیم ملی کشورش داشته باشیم. همچنین مربیانی که شناخت خوبی از کی‌روش داشتند، خواستار برگزاری دیدارهای دوستانه با تیم ملی ایران بودند که جمع‌بندی ما در خصوص این دیدارها موکول شد به نشستی که با رئیس فدراسیون فوتبال در تاریخ 23 آذرماه به همراه سرمربی تیم ملی فوتبال خواهیم داشت. در واقع در این نشست در خصوص کمپ تیم‌های ملی، مسابقات دوستانه و برنامه‌های تیم ملی با کفاشیان و کی‌روش به گفتگو خواهیم پرداخت.

وی یادآور شد: معتقدم اگر خیلی خوب کار کنیم می‌توانیم در این گروه بازی‌های معقولی را داشته و نمایش خوبی از خود به جای بگذاریم و اگر نتوانیم در بحث مسابقات لیگ برتر، لیگ قهرمانان آسیا تعامل لازم را با اردوهای تیم ملی برقرار بکنیم، قاعدتا این گروه برای تیم ملی بسیار سخت خواهد بود و سخت‌تر از آن برای سرمربی و بازیکنان تیم ملی.

سرپرست تیم ملی فوتبال ایران در پایان گفت: لذا در این بخش می‌طلبد که تعامل و همکاری‌های لازم بین فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و باشگاهها صورت بگیرد تا در این فرصت خوب باقیمانده شاهد این باشیم که تیم ملی با قدرت هرچه بیشتر در جام جهانی 2014 حضور مثمرثمری داشته باشد و اهالی فوتبال و مردم عزیز کشور بتوانند هرچه بهتر و با نشاط هر چه بیشتر مسابقات تیم ملی را در جام جهانی دنبال کنند. پس از پایان سفر نیز بامداد امروز 18 آذرماه ساعت 3:00 وارد تهران شده و از صبح نیز فعالیت‌های مربوطه را آغاز کرده ایم.