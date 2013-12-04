به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، مهدی محمدنبی دبیر کل فدراسیون به همراه کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی روز سه‌شنبه از باشگاه کورنتینا بازدید داشته و با مسئول کمپ این باشگاه که Mr.Edu Gasparo است و پیش از این بازیکن آرسنال، کورنتینا و تیم ملی برزیل هم بود، نشستی را برگزار کردند.

در این جلسه مقرر شد تا همکاری‌های لازم بین دو کشور صورت گیرد. مسئولین فدراسیون فوتبال ایران با نایب رییس شهرداری شهر کورنتینا جلسه ای را برگزار و درباره راهکارهای همکاری بین دو کشور به بحث و بررسی پرداختند. پس از این نشست‌ها مهدی محمد‌نبی دبیرکل فدراسیون به همراه کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی امروز عازم محل برگزاری مراسم قرعه کشی رقابتهای جام جهانی 2014 برزیل شدند.

خبر دیگر از تیم ملی اینکه دن‌گاسپار مربی دروازه‌بانان تیم ملی فوتبال به همراه مارکار آقاجانیان مربی تیم ملی دیروز بعدازظهر در تمرین تیم راه‌آهن سورینت حضور داشتند و تمرینات بازیکنان را زیر نظر گرفتند. در جریان این تمرین گاسپار گفتگوی کوتاهی را نیز با منصور ابراهیم‌زاده سرمربی این تیم در خصوص شرایط بازیکنان کرد.