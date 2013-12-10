جهانگیر خسروشاهی مهمان بعدی «عصر تجربه»

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست خالق «همیشه با هم» و «خلفههای وحشی» و «زخمدار» تجربیات نویسندگی خود را با علاقمندان به داستان و داستاننویسی در میان میگذارد.
جهانگیر خسروشاهی متولد 1340 در دهق از روستاهای شمالغربی اصفهان و دارای تحصیلات حوزوی است. «نفر پانزدهم» اولین کتاب اوست که در سال 67 به چاپ رسیده و در سال 92 نیز به عنوان آخرین اثر وی بازنشر شده است.
همکاری با مجله سوره، دو دوره عضویت در شورای بررسی کارگاه قصه و رمان حوزه هنری، عضویت در پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، همکاری با گروه تلویزیونی جهاد سازندگی و گروه تلویزیونی روایت فتح از فعالیتهای فرهنگی خسروشاهی است.
این داستاننویس در سال 1377 به عنوان داور جشنواره فیلم دفاع مقدس و در سالهای 1377، 1379، 1383 به عنوان داور جشنواره انتخاب کتاب دفاع مقدس فعالیت داشته و در سال ۱۳۸۳ نیز داوری انتخاب کتاب دفاعمقدس دفتر ادبیات داستانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را عهدهدار بوده است.
اين نشست روز يكشنبه 24 آذر ساعت 15 در سرای داستان بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان واقع در خيابان استاد نجاتالهی (ويلا)، كوچه نويد بنبست چهارم، پلاك یک، برگزار میشود.
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