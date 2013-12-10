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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۰

مجوز نشر برای «حلقه‌ای که ما بودیم»

مجوز نشر برای «حلقه‌ای که ما بودیم»

علیرضا بهنام از کسب مجوز اولین مجموعه داستانش با عنوان «حلقه‌ای که ما بودیم» خبر داد.

علیرضا بهنام شاعر و مترجم در این باره به خبرنگار مهر گفت: کاری که به طور تخصصی و همیشه به آن می‌پردازم، شعر و ترجمه آن است. «حلقه‌ای که ما بودیم» اولین مجموعه داستان من است. این کتاب، 9 داستان کوتاه را شامل خواهد شد که آنها را از میان داستان‌های کوتاهم که طی 20 سال گذشته نوشته‌ام، انتخاب کرده‌ام.

وی افزود: ارتباط بین داستان‌های «حلقه‌ای که ما بودیم» از جهت فرمی است. یعنی این داستان‌ها به لحاظ فرم و ساختار به یک دیگر شبیه‌ و مربوط‌اند اما از لحاظ محتوا، نه. نکته‌ای که در این داستان‌ها اهمیت دارد، تمهیدات ساختارگرایی در روایتشان است. مثلاً در داستان آخر کتاب، از تمهید گزارش‌نویسی مطبوعاتی برای روایت داستان استفاده کرده‌ام.

این مترجم در ادامه گفت: پیش از این داستان‌هایم را به طور پراکنده در مطبوعات چاپ کرده‌ام اما این اولین بار است که داستان‌هایم را به صورت یک مجموعه منسجم منتشر می‌کنم. «حلقه‌ای که ما بودیم» 60 صفحه حجم دارد و آن را به نشر امرود سپرده‌ام. این کتاب چندی پیش مجوز چاپ را کسب کرده و در حال حاضر، مرحله طراحی جلد و صفحه‌آرایی را طی می‌کند.

کد مطلب 2192464

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