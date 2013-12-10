سعید آذری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت لوکا بوناچیچ در تیم فوتبال این باشگاه ضمن بیان مطلب فوق گفت: نشست هیات مدیره باشگاه ذوب‌آهن اصفهان عصر دیروز دوشنبه برگزار شد که در این نشست به این نتیجه رسیدیم، در این شرایط با توجه به وضعیت تیم و بازی‌های حساس پیش رو، از لوکا بوناچیچ حمایت می‌کنیم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه همگی امیدواریم با تغییر شرایط، تیم ذوب‌آهن به روزهای اوج خود باز گردد، اضافه کرد: در این شرایط خبرهای مطرح شده در خصوص بر برکناری لوکا بوناچیچ است را رد می‌کنم.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان همچنین گفت: تمام اعضا در مورد ساخت مجموعه جدید ورزشی برای باشگاه ذوب‌آهن اصفهان به توافق رسیدند.