به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت هفت سال از امضای قرارداد اکتشاف و توسعه بلوک گرمسار بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ساینوپک چین، اجرای این طرح اکتشافی به دلیل ملاحظات زیست محیطی در پارک ملی کویر ایران به صورت نیمه کاره انجام شده است.



براساس قرارداد اکتشافی تهران – پکن (خرداد ماه 1385) تمامی هزينه‌هاي عمليات اکتشاف در بلوک گرمسار شامل لرزه نگاري، زمين شناسي و حفاري دو حلقه چاه اكتشافي به عهده پيمانكار بود.



با این وجود در طول چهار سال گذشته تاکنون فعالیت‌های شرکت ساینوپک در این بلوک اکتشافی ابتدا به صورت لاک پشتی و در نهایت به طور کامل متوقف شد.



همزمان با توقف فعالیت های اکتشافی چینی ها در کویر، مذاکرات بین شرکت ملی نفت ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و ساینوپک چینی آغاز شد تا امکان ادامه فعالیت‌های اکتشاف گاز با رعایت مسائل زیست محیطی فراهم شود.



در این بین فروردین ماه سالجاری و در حاشیه سفرهای استانی هیات دولت دهم به سمنان، با اخذ مصوبه جدید توسط شرکت ملی گاز، پیش بینی می شد کلاف سردرگم پیچیده ترین پروژه اکتشاف نفت ایران رمزگشایی شود و ساینوپک چین به عنوان پیمانکار فعالیت‌های اکتشاف نفت و گاز در کویرهای شمال کشور را از سر بگیرد.



با این وجود اخذ این مصوبه دولتی هم منجر به بازگشت چینی ها به بلوک اکتشاف و توسعه گرمسار نشد و هرمز قلاوند مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران از آغاز فعالیت های اکشتف نفت و گاز چشم بادامی ها در بزرگترین پارک کویری ملی ایران خبر داد.



قلاوند اردیبهشت ماه سالجاری در گفتگو با مهر با رد خروج ساینوپک از بلوک گرمسار، گفته بود: پس از اخذ مجوزهای زیست محیطی در حاشیه چهارمین سفر استانی هیئت دولت به استان سمنان، هم اکنون مجوز حفاری چاه و ادامه فعالیت‌های اکتشافی در این بلوک اخذ شده است.



مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت با یادآوری اینکه با توافق دو طرف امکان ادامه و تکمیل فعالیت‌های اکتشافی در بلوک گرمسار توسط شرکت ساینوپک چین وجود دارد تصریح کرده بود: در شرایط فعلی و با توجه به روند مذاکرات خروج این شرکت چینی از بلوک اکتشافی گرمسار صحت ندارد.



پیگیری‌های خبرنگار مهر از شرکت ملی نفت ایران حاکی از آن است که با خروج چینی‌ها از بلوک گرمسار، اخیرا شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد اجرای فعالیت‌های اکتشافی در یک بلوک در استان فارس را به این شرکت آسیایی را به جای بلوک گرمسار ارائه کرده است.



با این وجود؛ تاکنون ساینوپک چینی پاسخ رسمی به این پیشنهاد اکتشافی شرکت ملی نفت ایران نداده‌اند و در صورت فسخ قرارداد این احتمال وجود دارد که شرکت نفت مجبور به پرداخت غرامت به این شرکت چینی شود.