هرمز قلاوند در گفتگو با مهر با رد خروج شرکت ساینوپک چینی از بلوک اکتشاف و توسعه گرمسار، گفت: پس از اخذ مجوزهای زیست محیطی در حاشیه چهارمین سفر استانی هیئت دولت به استان سمنان، هم اکنون مجوز حفاری چاه و ادامه فعالیت‌های اکتشافی در این بلوک اخذ شده است.



مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران درباره انتشار برخی از گزارش‌ها مبنی بر خروج احتمالی شرکت چینی ساینوپک از بلوک اکتشاف و توسعه گرمسار گفت: این موضوع صحت ندارد. این مقام مسئول با اعلام اینکه اخیرا مکاتبات و مذاکراتی با شرکت چینی برای تکمیل فعالیت‌های اکتشافی در بلوک گرمسار انجام شده است بیان کرد: این مذاکرات از حدود 10 روز قبل تاکنون با این شرکت چینی ادامه داشته است.



وی با یادآوری اینکه با توافق دو طرف امکان ادامه و تکمیل فعالیت‌های اکتشافی در بلوک گرمسار توسط شرکت ساینوپک چین وجود دارد تصریح کرد: در شرایط فعلی و با توجه به روند مذاکرات خروج این شرکت چینی از بلوک اکتشافی گرمسار صحت ندارد.



به گزارش مهر، با اخذ مصوبه جدید توسط شرکت ملی گاز، کلاف سردرگم پیچیده ترین پروژه اکتشاف نفت ایران رمزگشایی شد و پیش بینی می‌شود شرکت ساینوپک چین به عنوان پیمانکار به زودی فعالیت‌های اکتشاف نفت و گاز در کویرهای شمال کشور را از سر بگیرد.



با گذشت هفت سال از امضای قرارداد بلوک اکتشاف و توسعه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت ساینوپک چین، کلاف سردرگم این قرارداد نفتی رمز گشایی شد. این بلوک اکتشافی که قرارداد آن به ارزش تقریبی 50 میلیون دلار بین ایران و چین امضا شده بود، از سالها قبل به دلیل انجام مطالعات و عملیات اکتشاف نفت در منطقه وسيعي از پارک ملي کوير تا نزديکي آران و بيدگل متوقف شده بود.



جواد اوجی معاون وزیر نفت که به نمایندگی از وزارت نفت در چهارمین جلسه هیئت دولت در استان سمنان حضور یافته بود، از اخذ مصوبه دولت و سازمان محیط زیست برای ادامه فعالیت کشف نفت و گاز در این بلوک اکتشافی خبر داد.



بر این اساس پس از گذشت هفت سال از امضای این قرارداد بین المللی اکتشاف نفت و گاز ایران، پیش بینی می شود به زودی دور جدید فعالیتهای اکتشافی در کویرهای شمال کشور آغاز شود. در صورتی که این معضل حل نمی شد، شرکت ملی نفت ایران باید به دلیل عدم اخذ مجوزهای زیست محیطی، هزینه های اکتشاف نفت و گاز را به شرکت چینی ساینوپک پرداخت می کرد.



این در حالی است که مطابق با قرارداد اکتشافی تهران – پکن (خرداد ماه 1385) تمامی هزينه‌هاي عمليات اکتشاف در بلوک گرمساز شامل لرزه نگاري، زمين شناسي و حفاري دو حلقه چاه اكتشافي به عهده پيمانكار بود.