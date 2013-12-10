توافق سه گانه میان گروههای تروریستی النصره، داعش و جیش الاسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از سرکردگان جبهه النصره در گفتگو با روزنامه لبنانی الاخبار از نشستهای میان گروههای تروریستی موسوم به النصره ، داعش و جیش الاسلام در راستای دروان پس از "بشار اسد" خبر داد.

وی با انکار اختلافات شدید میان داعش و النصره، اعلام کرد: اختلافات میان این گروه در مسائلی بسیار کوچک است که اصلا قابل بحث نیستند.

منابع نزدیک به النصره با اشاره به اینکه داعش دارای گرایشهای افراطی تری در مقایسه با النصره است، اعلام کردند: داعش و النصره هم اکنون در کنار برخی گروههای مسلح دیگر همچون "کتیبه الخضرا" و "احرار الشام" در نبردهای القلمون و الغوطه در برابر ارتش سوریه می جنگند و جیش الاسلام مشارکتی در این نبردها ندارد.

بنابر اعلام این منابع، جیش الاسلام به فرماندهی "زهران علوش" به طور مستقیم توسط "بندر بن سلطان" رئیس اطلاعات عربستان سعودی مدیریت می شود و بدون اشاره سعودیها هیچ اقدامی انجام نمی دهد.

منابع نزدیک به النصره با اشاره به دیدارهای سرکردگان جبهه النصره، داعش و جیش الاسلام با یکدیگر که اخیرا انجام شده، اعلام کردند: در این نشستها با وجود برخی اختلافات موجود، توافق شد که پس از سرنگونی نظام فعلی، حکومت اسلامی بر اساس قرآن و سنت نبوی تشکیل شود.



ادعای تروریستهای تکفیری برای برپایی حکومت اسلامی بر اساس سنت نبوی(ص) و قرآن در حالی است که این تروریستها وحشیانه ترین جنایات را علیه انسانهای بیگناه و مسلمانانی که تنها جرمشان دوستی و محبت به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) است، مرتکب می شوند و بر خلاف نص صریح آیات قرآن، کشتار هدفمند انسانهای بیگناه را با قساوت هر چه تمام تر دنبال می کنند.