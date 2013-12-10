به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم قرعه‌کشی مرحله گروهی دوازدهمین دوره رقابتهای لیگ قهرمانی در سال 2014 که ظهر امروز در کوالالامپور برگزار شد، تیم‌های شرق و غرب آسیا حریفان خود را در حالی شناختند که سپاهان اصفهان تیم سوم دوره گذشته لیگ برتر در سخت‌ترین گروه منطقه غرب آسیا قرار گرفته است. تیم تراکتورسازی هم که دومین تجربه خود را تجربه می‌کند، در گروه سختی قرار گرفته است.

گروه‌بندی این مسابقات به شرح زیر است:

گروه A: استقلال ایران، الریان قطر، الجزیره امارات و الشباب عربستان

گروه B: فولاد ایران، بنیادکار ازبکستان، الفتح عربستان و پلی‌آف یک

گروه C: تراکتورسازی ایران، العین امارات، الاتحاد عربستان و پلی‌آف 2

گروه D: سپاهان ایران، الهلال عربستان، السد قطر و الاهلی امارات

گروه E: پوهانگ استیلرز کره‌جنوبی، بوریرام یونایتد تایلند، شاندونگ لوننگ تایشان چین و تیم قهرمان جام امپراطوری ژاپن

گروه F: سانفرس هیروشیما ژاپن، سنترال کاست مارینرز، اف‌سی سئول کره‌جنوبی و تیم برنده پلی‌آف

گروه G: جئونبوک هیوندای موتورز کره‌جنوبی، گوانگژو اورگرانده چین، کاوازاکی فرونتال ژاپن و برنده پلی‌آف

گروه H: اولسان هیوندای کره‌جنوبی، گویژو رنه چین، یوکوهاما اف مارینوس ژاپن و وسترن سیدنی واندررز استرالیا

برنامه دیدارهای پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

مرحله نخست پلی‌آف:

سه‌شنبه - 13/11/92

غرب آسیا:

* بازی شماره یک: السوبیق عمان - الحید بحرین

* بازی شماره 2: الشباب اردن - القادسیه کویت

* بازی شماره 3: الکویت کویت - الشورطه عراق

شرق آسیا:

* بازی شماره 4: تامپیونز روورز سنگاپور - ساوث چین

* بازی شماره 5: پونه هند - هانوی ویتنام



مرحله دوم پلی‌آف:

شنبه - 19/11/92

غرب آسیا:

* بازی شماره 6: بن یاس امارات - برنده بازی شماره یک

بازی شماره 7: الجیش قطر - نسف قارشی ازبکستان

بازی شماره 8: لخویا قطر - برنده بازی شماره 2

بازی شماره 9: لوکوموتیو تاشکند - برنده بازی شماره 3

شرق آسیا:

* بازی شماره 10: چونبوری تایلند - برنده بازی شماره 4

* بازی شماره 11: موآنگ تونگ تایلند - برنده بازی شماره 5

مرحله سوم پلی‌آف:

شنبه - 26/11/92

غرب آسیا:

* بازی شماره 12: برنده بازی شماره 6 - برنده بازی شماره 7

* بازی شماره 13: برنده بازی شماره 8 - برنده بازی شماره 9

شرق آسیا:

* بازی شماره 14: یجینگ گوآن چین - برنده بازی شماره 10

* بازی شماره 15: ملبورن ویکتوری استرالیا - برنده بازی شماره 11