انتشار اسامی نمایندگان مجلس هشتم که از مرتضوی کارت هدیه گرفتند ایرادی ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در حاشیه برگزاری جلسه علنی روز سه شنبه مجلس در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا اسامی نمایندگانی که آقای مرتضوی مدعی شده است نام آن را به مجلس درباره دریافت کمک مالی و کارت هدیه ارسال کرده است به دست کمیسیون رسیده یا نه گفت: بله این اسامی رسیده است و من هم اکنون می‌خواهم بروم و این اسامی را ببینم.

وی در خصوص ارائه اسامی نمایندگان دوره هشتم و نهم که از سازمان تامین اجتماعی کارت هدیه دریافت کرده اند، گفت: بیش از 95 درصد مراجعاتی که به دفاتر نمایندگان می شود در خصوص تقاضای کمک مالی مردم است.

نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس ادامه داد: نمایندگان هم درآمدی ندارند که به این وسعت به مردم کمک کنند، کمیته امداد و سازمان هلال احمر سالانه 500 هزار تا یک میلیون تومان پول در اختیار نمایندگان قرار می دهند که توزیع کنند، نمایندگان نیز در پایان سال گزارشی از نحوه توزیع این بودجه به سازمان هلال احمر و کمیته امداد ارائه می دهند.

وی با اشاره به گزارش تحقیق و تحفص از سازمان تامین اجتماعی مبنی بر اهدای کارت هدیه های 200، 300 هزار تومانی تا یک و دو میلیون تومانی به نمایندگان گفت: نمایندگان به این پول ها نیاز ندارند. حتی بالاتر از این پول ها از حقوق خود نیز به مردم کمک می کنند.

وی تاکید کرد: گزارش تحقیق و تفحص در خصوص اهدای این کارت هدیه ها به گونه ای است که برای رفع برخی شبهات این موضوع در کمیسیون اصل 90 بررسی خواهد شد.

پورمختار رقم کارت هدیه را غیرقابل اعتنا خواند و گفت: این کارت هدیه ها قابل نقد شدن نیست و باید با آنها خرید کرد، بنابراین عوایدی به نمایندگان نرسیده است.

وی با تاکید بر اینکه اسامی 150 نماینده مربوط به مجلس هشتم بوده گفت: هیچ ایرادی در انتشار اسامی نمایندگان مجلس هشتم که کارت هدیه دریافت کرده اند، نمی بینم به نظرم شفاف شدن بهتر است زیرا ذهنیت ها برداشته می شود.

وی ادامه داد: آمار نمایندگان مجلس نهم که کارت هدیه دریافت کرده اند تنها 38 نفر بوده که مطمئنیم هر پولی از هر جایی به نمایندگان کمک شود عینا در حوزه انتخابیه خرج می شود.