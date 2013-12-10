"صورت زخمی"؛ از نقدهای منفی تا ماندگاری در تاریخ سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این فیلم که امروز از آن به عنوان یکی از فیلم‌های مطرح سینمای جهان یاد می‌شود، ابتدا شدیدا توسط منتقدان و مسئولان صنعت سرگرمی مورد انتقاد قرار گرفت و استیون باور که در این فیلم نقش مانولو مرد دست‌راست شخصیت آل پاچینو یعنی تونی مونتانا را بازی کرده بود می‌گوید که آنها به شدت برای این فیلم تحقیر شدند.

اما استیون باور با تمام این ماجراها فکر می‌کرد که فیلم به موفقیت زیادی دست پیدا می‌کند؛ دلیل او هم این بود که فیلم در اولین نمایشش در سینمای برادوی کاملا موفق ظاهر شده است. مارتین اسکورسیزی بعد از نمایش فیلم به این بازیگر تبریک گفته بود، با این حال هشداری نیز به او داده و گفته بود: هالیوود از این فیلم متنفر خواهد بود. چون این فیلم درباره آن هاست!

باور بر این عقیده است که منظور اسکورسیزی از این سخن این بود که شباهت های بسیاری بین شخصیت تونی مونتانا و بعضی از مدیران اجرایی آن زمان هالیوود وجود داشت. او می گوید: دنبال کردن رویای آمریکایی هیچ اشکالی ندارد، اما اگر حریص شوید آن را از دست خواهید داد. خود را نابود می کنید... اسکورسیزی می دانست که گرایش هایی در هالیوود وجود داشتند که در حد طبیعی نبودند.

باور که در سریال محبوب "برکینگ بد" نقش کوتاه دان الادیو را ایفا کرد و همچنین در سریال "ری داناون" محصول شبکه شوتایم نیز نقش آفرینی کرد، گفت که زمانی که نقدهای منفی فیلم "صورت زخمی" اعلام شدند به او ضربه بدی وارد شد. و او همچنین به یاد می آورد که فیلم در سال های 1983 تا 1990 کاملا از اذهان عمومی پاک شد. اولین باری که او متوجه شد که فیلم دوباره به صحنه های عمومی بازمی گردد زمانی بود که او در حال تماشای مراسمی سینمایی بود و شنید که کریس برمن مجری برنامه می گوید: "به دوست کوچکم سلام کن!"

به گفته باور او هنوز هم زمانی که "صورت زخمی" در تلویزیون پخش می‌شود، آن را نگاه می کند. این فیلم می تواند در چند دقیقه شما را پشت صفحه میخ‌کوب کند. شخصیت تونی مونتانا بسیار جذاب و گیراست، می توانید از او متنفر باشید اما نمی‌توانید از تماشا کردن دست بردارید.

از پروژه های بعدی باور می توان به فیلم "بدل" اشاره کرد که جری او کانل و جاستین لانگ نیز در آن نقش آفرینی می کنند. او همچنین در فیلم "آخرین باری که شنیدم" در کنار پال سروینو نقش آفرینی می کند.