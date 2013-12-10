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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۰۸

ژنرال السیسی حذف شد؛

احتمال انتخاب "بشار اسد" به عنوان شخصیت سال مجله تایم

احتمال انتخاب "بشار اسد" به عنوان شخصیت سال مجله تایم

سردبیر مجله تایم اعلام کرد: 10 شخصیت مطرح جهان از جمله رئیس جمهور سوریه جزو نامزدهای نهایی انتخاب شخصیت سال 2013 این مجله هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، "نانسی گیبس" سردبیر مجله تایم در اظهاراتی تاکید کرد: 10 شخصیت مطرح جهان از جمله "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا، "بشار اسد" رئیس جمهور سوریه، "حسن روحانی" رئیس جمهور ایران و "ادوارد اسنودن" افشاگر اطلاعاتی شانس انتخاب به عنوان شخصیت سال 2013 مجله تایم را دارند.

این در حالی است که مجله تایم هفته گذشته فهرستی از 42 شخصیت مطرح جهان را اعلام کرده بود که در بین آنها نام ژنرال "عبدالفتاح السیسی" فرمانده نیروهای مسلح مصر نیز دیده می شد اما در فهرست 10 نفره جدید وی جایی ندارد.

شخصیت سال مجله تایم فردا چهارشنبه (11 دسامبر) معرفی خواهد شد.

کد مطلب 2192863

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