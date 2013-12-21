اعراب و غربیها به سوریه ظلم کردند/ بشار اسد پیروز انتخابات آینده است

به گزارش خبرگزاری مهر، "محمد حسنین هیکل" نویسنده برجسته مصری در گفتگو با شبکه مصری سی بی سی با اشاره به ساختگی بودن اتهامات علیه سوریه در زمینه استفاده از تسلیحات شیمیایی تاکید کرد: تجهیزات اطلاعاتی و جاسوسی در خاک سوریه وجود دارد که تمام تحرکات در این کشور را به واشنگتن و تل آویو به صورت همزمان ارسال می کند.

وی افزود: بحران سوریه در اثر تقابل دو موضوع به وضعیت کنونی دچار شد؛ موضوع اول مطالبات مخالفان سوری برای ایجاد تغییرات بود که با طرح ناتو که قبلا در تونس و مصر اجرا شده بود تقابل پیدا کرد.

هیکل تاکید کرد: بشار اسد رئیس جمهور سوریه بار دیگر در انتخابات نامزد می شود و پیروز خواهد شد، رهبری سوریه (طی بحران اخیر) صلابت و قدرت بیشتری پیدا کرده است.

این نویسنده مصری همچنین تغییر رویکرد کشورهای غربی در تعامل با مخالفان سوری پس از نمایان شدن تفکرات خطرناک شبکه تروریستی القاعده در میان آنها را موضوع مهمی خواند.

وی موفقیت کنفرانس ژنو 2 را در سایه تعارضات موجود در رویکردهای مخالفان سوری قابل تردید دانست.