به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "غضنفر رکن آبادی" سفیر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: حمایت ما از مسئله فلسطین از اصول پایه ای جمهوری اسلامی ایران نشأت گرفته است.

وی با تکذیب ادعای دخالت ایران در عراق و لبنان تاکید کرد: آیا کمک به لبنان برای آزادسازی سرزمینهایش دخالت است؟ آیا کمک به عراق برای پایان دادن به اشغالگری دخالت محسوب می شود؟

وی همچنین درباره موضوع سوریه اظهار داشت: این خود مردم سوریه هستند که درباره سرنوشت خود تصمیم خواهند گرفت، نه ما و یا دیگران.

رکن آبادی با تاکید بر اینکه سوریه به مراحل پایانی بحران نزدیک می شود ، افزود: ملت سوریه خواهان باقی ماندن بشار اسد هستند، حتی مقامات آمریکایی نیز به پیروزی اسد در صورت برگزاری انتخابات اذعان دارند.

وی افزود: یک مقام آمریکایی اخیرا به یک مقام ایرانی پیشنهاد داده بود که اسد تا سال 2014 رئیس جمهور باشد اما در انتخابات نامزد نشود. وی دلیل این امر را این مسئله عنوان کرده بود که اسد در صورت شرکت در انتخابات پیروز خواهد شد.