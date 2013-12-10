طرح بهسازی و بازسازي معابرمشهد آسيب شناسي مي شود/ كمبود بودجه داريم

آيدا مهربان در حاشيه بازديد از اجراي طرح "بهساز" در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: براي افزايش كيفيت در اجراي طرح بهساز قرار است اين طرح آسيب شناسي شود و كتابچه اي نيز از گزارش فعاليت دراين طرح تهيه مي شود.

وي در جريان بازديد از بلوار امامت بيان كرد: پروژه بلوار امامت از جمله پروژه هاي در دست اقدام شهرداري است كه بيش از 27 هزار متر مربع است.

وي اعتبار اين پروژه را 4 ميليارد تومان ياد كرد و افزود: مصالح استفاده شده دراين پروژه به صورت تمام سنگ است كه از بي نظيرترين پروژه ها با كاربري سنگ در كشور است.

سرپرست مديريت طراحي و بهسازي محيط شهري شهرداري مشهد ادامه داد: اين طرح با استانداردها و نقشه هاي سازمان ها هاي مرتبط مانند سازمان پارك ها، ترافيك، جنگلداري هماهنگ شده است.

مهربان گفت: بولوار کلاهدوز، نبوت، طبرسی، ولایت، شهید مفتح، 22بهمن، صبا، پیروزی، معلم، میثاق، شهید رستمی، احمدآباد و خیابان‌های عامل، گاز و محمدآباد از طرح هايي است كه بهسازی آن انجام شده است.

وي در خصوص اجراي دوباره برخي معابر گفت: اين مشكل را در گذشته با شركت هاي خدماتي داشتيم كه الان كمتر شده است و با شهرداري هماهنگ شده اند.

سرپرست مديريت طراحي و بهسازي محيط شهري شهرداري مشهد بيان كرد: پروژه بهسازي پياده روهاي بلوار استقلال كه فاز سوم آن در محدوده مرغ فروشي هاي شهر مشهد است نيز از اول ارديبهشت شروع شده و تا پايان سال به پايان مي رسد.

براي اجراي طرح بهساز خيابان استقلال با اتحاديه مرغ فروشان مشهد هماهنگ مي شود

وي بيان كرد: براي اجراي اين پروژه با اتحاديه مرغ فروشان مشهد جلسه اي برگزار خواهد شد تا ضمن هماهنگي براي اجراي اين قسمت از بهسازي اين خيابان در خصوص آسيبي كه اين صنف به خاطر عبور و مرور كاميون ها به مصالح وارد مي كنند راهكاري ارائه شود.

مهربان با بيان اينكه از سال 87 تا كنون يك ميليون مترمربع تا كنون از طرح بهساز در مشهد اجرا شده است گفت: مسير دو چرخه، فضاي سبز، گونه هاي گياهي مناسب با زير سازي و انجام تمام آزمايشات در اين پروژه ها به انجام رسيده است.

وي به كمبود بودجه براي اجراي اين طرح اشاره كرد و گفت: در شريانهاي اصلي و در پياده روهاي 3متري شهر يك چهارم اجرايي شده و در شريانهاي فرعي شهر نيز اين طرح اجرا نشده است.

مهربان گفت: براي افزايش كيفيت در فعاليت هاي طرح بهساز قرار است اين طرح آسيب شناسي شود و كتابچه اي نيز در خصوص طرح بهساز تهيه مي شود.

سرپرست مديريت طراحي و بهسازي محيط شهري شهرداري مشهد همچنين در خصوص پروژه بهسازي بلوار 22 بهمن يادآور شد: اين طرح كه طول آن 1.5 كيلومتر است؛ در دو فاز اجرا مي شود كه اعتبار آن تا كنون 500 ميليون تومان بوده است.

گفتني است، طرح ارتقاء و بهينه سازي سيما و اثاثيه زندگي شهر مشهد با نام مخفف طرح بهساز پس از دوبار طرح در شوراي معاونين شهردار در شهر مشهد در حال اجراست و تا كنون بولوار کلاهدوز، نبوت، طبرسی، ولایت، شهید مفتح، 22بهمن، صبا، پیروزی، معلم، میثاق، شهید رستمی، احمدآباد و خیابان‌های عامل، گاز و محمدآباد و... بهسازی شده است.