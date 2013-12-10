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۱۹ آذر ۱۳۹۲، ۱۵:۵۶

فردا انجام می‌شود؛

نکوداشت شاعر پیشکسوت آئینی و آخرین شاگرد آقاشیخ جواد خراسانی

نکوداشت شاعر پیشکسوت آئینی و آخرین شاگرد آقاشیخ جواد خراسانی

آئین نکوداشت حاج علی آهی، شاعر و مداح پیشکسوت و آخرین بازمانده از شاگردان مرحوم آقاشیخ جواد خراسانی (ره)، فردا صبح در مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی (سرچشمه) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حاج علی آهی ـ که نزدیک به 8 دهه از عمر خود را صرف شعر، مداحی و سخنوری کرده است ـ فردا در یکی دیگر از آئین‌های «پرده عشاق» مورد تکریم قرار می‌گیرد.

این آموزگار شعر آئینی که در خلال دهه‌های 40 و 50 ده‌ها شاگرد در حوزه مدح و ذکر اهل بیت (ع) تربیت کرده است، صاحب دیوان آهی و سروده‌های فراوانی در مدح و منقبت ائمه طاهرین (س) است. علی آهی که از محضر بزرگان و عالمانی چون آقاشیخ جواد خراسانی، میرزاجواد آقای ملکی تبریزی، آیت‌الله العظمی گلپایگانی و ... کسب فیض کرده است، از پایه‌گذاران بنیاد دعبل خزاعی و خانه مداحان اهل بیت نیز هست.

علی آهی، پدر حسین آهی، شاعر و ادیب معاصر کشورمان نیز هست.

نکوداشت استاد حاج علی آهی فردا از ساعت 9 صبح با قرائت قرآن کریم توسط استاد کریم منصوری، مداحی مداحان اهل بیت (ع) حاج غلامرضا سازگار و حاج محسن طاهری، سخنرانی حجت‌الاسلام سیدقاسم شجاعی، شعرخوانی حاج علی انسانی و حضور فرهیختگان و عاشقان اهل بیت (ع) اجرا می‌شود.

مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی در خیابان شهید مصطفی خمینی، پایین‌تر از میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، انتهای کوچه صیرفی‌پور واقع است.

کد مطلب 2192941

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