نکوداشت شاعر پیشکسوت آئینی و آخرین شاگرد آقاشیخ جواد خراسانی

به گزارش خبرنگار مهر، حاج علی آهی ـ که نزدیک به 8 دهه از عمر خود را صرف شعر، مداحی و سخنوری کرده است ـ فردا در یکی دیگر از آئین‌های «پرده عشاق» مورد تکریم قرار می‌گیرد.

این آموزگار شعر آئینی که در خلال دهه‌های 40 و 50 ده‌ها شاگرد در حوزه مدح و ذکر اهل بیت (ع) تربیت کرده است، صاحب دیوان آهی و سروده‌های فراوانی در مدح و منقبت ائمه طاهرین (س) است. علی آهی که از محضر بزرگان و عالمانی چون آقاشیخ جواد خراسانی، میرزاجواد آقای ملکی تبریزی، آیت‌الله العظمی گلپایگانی و ... کسب فیض کرده است، از پایه‌گذاران بنیاد دعبل خزاعی و خانه مداحان اهل بیت نیز هست.

علی آهی، پدر حسین آهی، شاعر و ادیب معاصر کشورمان نیز هست.

نکوداشت استاد حاج علی آهی فردا از ساعت 9 صبح با قرائت قرآن کریم توسط استاد کریم منصوری، مداحی مداحان اهل بیت (ع) حاج غلامرضا سازگار و حاج محسن طاهری، سخنرانی حجت‌الاسلام سیدقاسم شجاعی، شعرخوانی حاج علی انسانی و حضور فرهیختگان و عاشقان اهل بیت (ع) اجرا می‌شود.

مجموعه فرهنگی شهدای انقلاب اسلامی در خیابان شهید مصطفی خمینی، پایین‌تر از میدان بهارستان، نرسیده به چهارراه سرچشمه، انتهای کوچه صیرفی‌پور واقع است.