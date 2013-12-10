نقش نیروهای بسیج مردمی در عملیات مطلع الفجر چشمگیر بود

به گزارش خبرنگار مهر، مراد علی محمدی عصر سه شنبه در مراسم گرامیداشت شهدای عملیات مطلع الفجر که در سالن اجتماعات حفظ آثار استان کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: عملیات مطلع الفجر در روز 20 آذر ماه سال 1360 به منظور آزادسازی بخش هایی از گیلانغرب و سر پلذهاب که در اشغال دشمن بود انجام شد.

وی افزود: این عملیات که به صورت مشترک توسط نیروهای ارتش، سپاه و نیروهای مردمی بسیج انجام گرفت 27 روز به طول انجامید و نقش مردم نیز در این عملیات چشمگیر بود.

محمدی خاطر نشان کرد: تصرف و تامین شیاکوه، چرمیان، تنگ قاسم آباد و آزاد سازی بخشی از سرزمین اشغالی و نیز درگیر نمودن نیروهای دشمن در مناطق عملیاتی غرب کشور به منظور سهولت در اجرای عملیات رزمندگان در جنوب از مهمترین اهداف عملیات مطلع الفجر بود.

وی همچنین فراهم آوردن شرایط لازم برای تسهیل اجرای عملیات های آفندی در گیلانغرب و وارد کردن خسارات و تلفات به متجاوزان را از دیگر اهداف عملیات مطلع الفجر برشمرد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس کرمانشاه یادآور شد: در این عملیات ارتفاعات شیاکوه به تصرف نیروهای ایرانی درآمد و با وجود آتش سنگین دشمن سرانجام با وارد کردن خسارات سنگین به آنها نیروهای ما توانستند به مواضع قبلی خود بازگردند.

محمدی همچنین کشته و زخمی شدن بیش از 1700 نفر از نیروهای دشمن و به اسارت در آوردن 140 نفر از آنها را از دیگر دستاوردهای این عملیات برشمرد و افزود: غلامعلی پیچک، معاون عملیات سپاه غرب کشور در محور شمالی و عبدالحمید انشائی از افسران ارتش جمهوری اسلامی ایران در محور جنوبی عملیات به همراه تعدادی از همرزمان خود به شهادت رسیدند.