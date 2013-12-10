کاسپین بسته بازی کرد/ استقلال قرعه خوبی در آسیا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان پس از پیروزی تیم فوتبال استقلال برابر کاسپین قزوین در مرحله یک شانزدهم مسابقات جام حذفی اظهار داشت: بازی نسبتا خوبی انجام دادیم. هرچند کاسپین بسته بازی کرد و اجازه نداد کار تاکتیکی انجام بدهیم. آنها آمده بودند بهترین نتیجه را از استقلال بگیرند ولی خوشبختانه موفق شدیم برابر این تیم پیروز شویم.

وی درباره استقبال کم تماشاگران از این بازی تاکید کرد: به هواداران حق می‌دهم. هوا سر است و زمان مسابقه هم طوری بود که اکثر مردم سر کار هستند.

تیموریان همچنین با اشاره به قرعه استقلال در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا تصریح کرد: استقلال قرعه خوبی در آسیا دارد و می‌توانیم با توجه به این قرعه به دور بعدی مسابقات لیگ قهرمانان راه یابیم.

هافبک استقلال در پایان از صحبت درباره هجوم ایرانی‌ها به صفحه شخصی لیونل مسی مهاجم تیم ملی آرژانتین خودداری کرد و از خبرنگاران خواست تا درباره بازی استقلال سئوال بپرسند.

تیم‌های فوتبال استقلال و کاسپین قزوین عصر روز سه شنبه در مرحله یک شانزدهم جام حذفی فوتبال در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود استقلال به اتمام رسید.