به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دولت آمریکا تاکید کرده است چنین اقدامی میتواند تبعات منفیای برای دیپلماسی واشنگتن درباره برنامه هستهای برجای بگذارد.
در اولین گزارش دولت اوباما به کنگره، جان کری -وزیر امور خارجه در جلسه کميته روابط خارجي مجلس نمايندگان امريکا حاضر شد و ضمن دفاع از ديپلماسي واشنگتن در برابر ايران، به نمايندگان کنگره گفت که توافق موقت بين تهران و گروه ۱+۵ "آشکارا" در خدمت منافع آن کشور است.
وی همچین از دموکراتها و جمهوریخواهان خواست تا نگذارند احتمال دستیابی به راه حلی سیاسی برای پرونده هستهای ایران از بین برود.
اسوشیتدپرس به نقل از وی نوشت: "بگذارید آشکارا بگویم: لحظات دیپلماتیک بسیار حساسی است و این شانس را داریم که به روش صلحآمیزی یکی از مهمترین نگرانیهای امنیت ملی که امروزه دنیا با آن مواجه است را حل کنیم. در یک تقاطع حساس و در یک مقطع واقعاً حیاتی تاریخ هستیم. یکی از مسیرها میتواند ما را به سمت حل بردبارانه نگرانیهای جامعه بینالمللی درباره برنامه هستهای ایران رهنمون سازد. راه دیگر ما را به سمت ادامه عداوت و احتمال درگیری خواهد رساند."
حضور کری در کنگره در حالی است که نمایندگان به تهدیدات خود در زمینه بیتوجهی به توافق اولیه شش ماهه و تصویب قطعنامه جدید افزودهاند.
اختلاف نظر میان سناتورها و نمایندگان در کنگره بر سر وضع تحریم های جدید علیه ایران
در عین حال، پيش از حضور کری در مجلس نمايندگان، سناتورهای برجسته امريکايي گفتند که ممکن نيست کنگره تا پايان سال جاری تحريمهای جديدی عليه ايران وضع کند.
تيم جانسون عضو کميته بانکی مجلس سنا گفت: "رئيس جمهور و وزير خارجه با دلايل محکمی خواهان توقف اقدام کنگره در راستاي تحريمهای تازه عليه ايران شدند و بنابراين من مايلم که از اين درخواست حمايت کرده و فعاليتهای کميته بانکی را در حال حاضر متوقف کنم."
وی پس از صحبتهای کری نیز اعلام کرد که کمیته مربوطه -که مسئول نظارت بر طرحهای مربوط به تحریمهاست، "احتمالاً" تصویب آنها را در حال حاضر متوقف خواهد کرد.
سناتور "باب منندز" و "مارک کرک" در آستانه تکمیل طرحی هستند که دولت را موظف میکند هر 30 روز پایبندی ایران را به توافق ژنو تایید کند.
در صورت عدم تایید فوق، مجلس مجدداً تمام تحریمها را اجرائی میکند و علاوه بر این، محدودیتهای جدیدی بر حوزههای مهندسی، معدن و ساخت و ساز اعمال میکند. بر اساس این طرح همچنین درخواستی مبنی بر تحریم جهانی نفت ایران در صورت نتیجه بخش نبودن توافق ژنو، آمده است. شرکتها و بانکهای خارجی که این ممنوعیتها را نقض کنند از تجارت با آمریکا محروم میشوند.
این در حالی است که طرح دیگری که در راستای تحریم ایران بود، با وجود مخالفتهای جمهوری خواهان، در سنا به کنار گذاشته شد.
در مجلس نمایندگان، اریک کانتور -رهبر اکثریت- در حال نوشتن قانونی مجزاست که شرایطی را درباره توافق نهایی با ایران، تعیین میکند.
محمد جواد ظریف -وزیر امور خارجه ایران- در مصاحبه با هفتهنامه آمریکایی تایم در باره هر گونه تحریم جدیدی هشدار داده بود: "چنین اقدامی کل توافق را از بین خواهد برد، زیرا ما دوست نداریم تحت فشار مذاکره کنیم و تصویب چنین تحریمی بیانگر این خواهد بود که طرف آمریکایی در مذاکرات جدی نیست و به دنبال حل و فصل مسئله نیست."
کری مجدداً تاکید کرد تصویب تحریمهای جدیدی میتواند از منظر شرکای آمریکا در مذاکرات به عنوان نشانه سوء نیت این کشور تعبیر شود.
وی گفت: "نمیخواهم به ایران این بهانه را بدهم که توافق را به سخره بگیرند. میتواند موجب این شود که شرکای بینالمللیمان فکر کنند که در معامله صادق نیستیم و هنگامی که میگوییم اعمال تحریم، به خودی خود "هدف" نبوده است و تنها ابزاری برای فشار به ایرانیان برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک بوده؛ به آن باور نداشتهایم. ما در چنین شرایطی هستیم. و دوستان، شش ماه با سرعت خواهد گذشت و نتیجه آن مشخص خواهد شد."
اعضای هر دو حزب، کری را به چالش کشاندند. الیوت اِنگل -برجستهترین دموکرات حاضر در کمیسیون از ایالت نیویورک- به صورت خاص از کری پرسید چرا دولت به این محکمی با اعمال تحریمها قبل از این که ایران توافق را نقض کند، مخالف است.
براد شرمن -دموکرات- نیز نسبت به دولت اوباما ابراز بیاعتمادی کرد.
در چند بخش، بحث کری و نمایندگان بسیار داغ شد. یکی از این موارد درباره این بود که آیا توافق حق غنی سازی ایران را به رسمیت میشناسد، دولت تاکید میکند چنین چیزی صورت نگرفته است. از دیگر موضوعات مهم، جزئیات بازرسیها از تاسیسات ایران و نحوه ادامه برنامه صلحآمیز هستهای ایران بود.
الیانا روز لهنتینن -نماینده جمهوری خواه- یکی از شدیدترین انتقادات را از دولت کرد و تفاهم ژنو را "توافقی بد" نامید.
اِد رویس -رئیس کمیته- نیز گفت: "ما مواضع بنیادین خود را معامله کردهایم. ایران نباید غنیسازی و بازفرآوری کند."
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