به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، دولت آمریکا تاکید کرده است چنین اقدامی می‎تواند تبعات منفی‎ای برای دیپلماسی واشنگتن درباره برنامه هسته‎ای برجای بگذارد.

در اولین گزارش دولت اوباما به کنگره، جان کری -وزیر امور خارجه در جلسه کميته روابط خارجي مجلس نمايندگان امريکا حاضر شد و ضمن دفاع از ديپلماسي واشنگتن در برابر ايران، به نمايندگان کنگره گفت که توافق موقت بين تهران و گروه ۱+۵ "آشکارا" در خدمت منافع آن کشور است.

وی همچین از دموکرات‎ها و جمهوری‎خواهان خواست تا نگذارند احتمال دستیابی به راه حلی سیاسی برای پرونده هسته‎ای ایران از بین برود.

اسوشیتدپرس به نقل از وی نوشت: "بگذارید آشکارا بگویم: لحظات دیپلماتیک بسیار حساسی است و این شانس را داریم که به روش صلح‎آمیزی یکی از مهمترین نگرانی‎های امنیت ملی که امروزه دنیا با آن مواجه است را حل کنیم. در یک تقاطع حساس و در یک مقطع واقعاً حیاتی تاریخ هستیم. یکی از مسیرها می‎تواند ما را به سمت حل بردبارانه نگرانی‎های جامعه بین‎المللی درباره برنامه هسته‎ای ایران رهنمون سازد. راه دیگر ما را به سمت ادامه عداوت و احتمال درگیری خواهد رساند."

حضور کری در کنگره در حالی است که نمایندگان به تهدیدات خود در زمینه بی‎توجهی به توافق اولیه شش ماهه و تصویب قطعنامه جدید افزوده‏‎اند.

اختلاف نظر میان سناتورها و نمایندگان در کنگره بر سر وضع تحریم های جدید علیه ایران

در عین حال، پيش از حضور کری در مجلس نمايندگان، سناتورهای برجسته امريکايي گفتند که ممکن نيست کنگره تا پايان سال جاری تحريم‌های جديدی عليه ايران وضع کند.



تيم جانسون عضو کميته بانکی مجلس سنا گفت: "رئيس جمهور و وزير خارجه با دلايل محکمی خواهان توقف اقدام کنگره در راستاي تحريم‌های تازه عليه ايران شدند و بنابراين من مايلم که از اين درخواست حمايت کرده و فعاليت‌های کميته بانکی را در حال حاضر متوقف کنم."

وی پس از صحبت‎های کری نیز اعلام کرد که کمیته مربوطه -که مسئول نظارت بر طرح‎های مربوط به تحریم‎هاست، "احتمالاً" تصویب آنها را در حال حاضر متوقف خواهد کرد.

سناتور "باب منندز" و "مارک کرک" در آستانه تکمیل طرحی هستند که دولت را موظف می‎کند هر 30 روز پایبندی ایران را به توافق ژنو تایید کند.

در صورت عدم تایید فوق، مجلس مجدداً تمام تحریم‎ها را اجرائی می‎کند و علاوه بر این، محدودیت‎های جدیدی بر حوزه‎های مهندسی، معدن و ساخت و ساز اعمال می‎کند. بر اساس این طرح همچنین درخواستی مبنی بر تحریم جهانی نفت ایران در صورت نتیجه بخش نبودن توافق ژنو، آمده است. شرکت‎ها و بانک‎های خارجی که این ممنوعیت‎ها را نقض کنند از تجارت با آمریکا محروم می‎شوند.

این در حالی است که طرح دیگری که در راستای تحریم ایران بود، با وجود مخالفت‎های جمهوری خواهان، در سنا به کنار گذاشته شد.

در مجلس نمایندگان، اریک کانتور -رهبر اکثریت- در حال نوشتن قانونی مجزاست که شرایطی را درباره توافق نهایی با ایران، تعیین می‎کند.

محمد جواد ظریف -وزیر امور خارجه ایران- در مصاحبه با هفته‎نامه آمریکایی تایم در باره هر گونه تحریم جدیدی هشدار داده بود: "چنین اقدامی کل توافق را از بین خواهد برد، زیرا ما دوست نداریم تحت فشار مذاکره کنیم و تصویب چنین تحریمی بیانگر این خواهد بود که طرف آمریکایی در مذاکرات جدی نیست و به دنبال حل و فصل مسئله نیست."

کری مجدداً تاکید کرد تصویب تحریم‎های جدیدی می‎تواند از منظر شرکای آمریکا در مذاکرات به عنوان نشانه سوء نیت این کشور تعبیر شود.

وی گفت: "نمی‎خواهم به ایران این بهانه را بدهم که ‎توافق را به سخره بگیرند. می‎تواند موجب این شود که شرکای بین‏‎المللی‎مان فکر کنند که در معامله صادق نیستیم و هنگامی که می‎گوییم اعمال تحریم، به خودی خود "هدف" نبوده است و تنها ابزاری برای فشار به ایرانیان برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک بوده؛ به آن باور نداشته‎ایم. ما در چنین شرایطی هستیم. و دوستان، شش ماه با سرعت خواهد گذشت و نتیجه آن مشخص خواهد شد."

اعضای هر دو حزب، کری را به چالش کشاندند. الیوت اِنگل -برجسته‎ترین دموکرات حاضر در کمیسیون از ایالت نیویورک- به صورت خاص از کری پرسید چرا دولت به این محکمی با اعمال تحریم‎ها قبل از این که ایران توافق را نقض کند، مخالف است.

براد شرمن -دموکرات- نیز نسبت به دولت اوباما ابراز بی‎اعتمادی کرد.

در چند بخش، بحث کری و نمایندگان بسیار داغ شد. یکی از این موارد درباره این بود که آیا توافق حق غنی سازی ایران را به رسمیت می‎شناسد، دولت تاکید می‎کند چنین چیزی صورت نگرفته است. از دیگر موضوعات مهم، جزئیات بازرسی‎ها از تاسیسات ایران و نحوه ادامه برنامه صلح‎آمیز هسته‎ای ایران بود.

الیانا روز لهنتینن -نماینده جمهوری خواه- یکی از شدیدترین انتقادات را از دولت کرد و تفاهم ژنو را "توافقی بد" نامید.

اِد رویس -رئیس کمیته- نیز گفت: "ما مواضع بنیادین خود را معامله کرده‏‎ایم. ایران نباید غنی‎سازی و بازفرآوری کند."