طرح احداث ایستگاه مترو در آرامستان بهشت سکینه(س) کرج بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "مجتبی اسکندری" تعداد متوفیان دفن شده در آرامستان بهشت سکینه(س) از ابتدای سال 57 تاکنون را حدود 70 هزار نفر اعلام کرد و با تصریح بر اینکه « سازمان آرامستانها روزانه برای بیش از 25 متوفی گواهی فوت صادر می نماید که میانگین 50 درصد آنها در آرامستان بهشت سکینه(س) خاکسپاری می شوند »، اظهار داشت: گرچه سازمان آرامستانهای شهرداری کرج در چارچوب شهری فعالیت می کند اما شعاع خدماتی اش تمام استان البرز و بخشی از قزوین را شامل می شود و می توان از آن به عنوان گورستان جامع استان البرز یاد کرد.



این مقام مسئول، با یادآوری سنت حسنه زیارت اهل قبور و گلزار شهداء در روزهای پایانی هفته، اعیاد و مناسبت های مذهبی و آخرین پنج شنبه سال، خاطرنشان کرد: متاسفانه مبادی ورودی و خروجی آرامستان بهشت سکینه(س) از گنجایش لازم برای حجم بالای تردد وسایط نقلیه برخوردار نیست و گاها شاهد ایجاد ترافیک های چند کیلومتری در مسیرهای منتهی به آرامستان هستیم که طرح موضوع در شورای عالی ترافیک استان و اتخاذ تدابیر صحیح ضروری است.



اسکندری با اشاره به گذر خط ریلی کرج – هشتگرد از ضلع جنوبی آرامستان بهشت سکینه(س) بیان داشت: بر اساس نقشه تهیه شده برای احداث قطار شهری کرج – هشتگرد، این خط ریلی اتصال آرامستان بهشت سکینه(س) و همچنین جاده احداثی برای دسترسی محلی به آن را با اتوبان کرج – قزوین قطع می کند که در صورت اجرا، مشابه معضل ترافیک پل فردیس را در ورودی و خروجی های آرامستان بهشت سکینه(س) خواهیم داشت.



سرپرست سازمان آرامستانهای شهرداری کرج در پاسخ به پرسشی درباره تدابیر سازمان برای پیشگیری از وضعیت فوق الذکر گفت: از آنجا که مسیر جایگزین که دو گزینه احداث پل روگذر یا زیرگذر را پیش رو قرار می دهد؛ پاسخگوی نیازها نیست و مشکلات ترافیکی را تشدید می کند، پیشنهاد احداث ایستگاه مترو در آرامستان بهشت سکینه(س) در خط ریلی کرج – هشتگرد در بازدید مسئولان استانی مطرح شد و امیدوارم با طرح موضوع در شورای عالی ترافیک و اخذ مجوزهای مربوطه، شاهد نگاه حمایتی نسبت به آن باشیم.



متاسفانه مبادی ورودی و خروجی آرامستان بهشت سکینه(س) از گنجایش لازم برای حجم بالای تردد وسایط نقلیه برخوردار نیست و گاها شاهد ایجاد ترافیک های چند کیلومتری در مسیرهای منتهی به آرامستان هستیم که طرح موضوع در شورای عالی ترافیک استان و اتخاذ تدابیر صحیح ضروری است.



اسکندری، به دعوت سازمان آرامستانها از مسئولان استانی برای بازدید از وضعیت و حجم ترافیک روزانه در مبادی ورودی و خروجی آرامستان بهشت سکینه (س) اشاره کرد و ادامه داد: در این بازدید سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار البرز، معاون فنی و عمرانی شهرداری کلانشهر کرج، تیم فنی و اجرایی احداث خط ریلی کرج – هشتگرد و شهردار کمالشهر از نزدیک در جریان جزئیات بیشتر پیشنهاد قرار گرفتند و با مشاهده وضع موجود مقرر گردید کمیته فنی زیر مجموعه شورای عالی ترافیک استان و با محوریت شهرداری کرج در محل سازمان آرامستانها برگزار شود تا راهکارهای احداث ایستگاه قطار شهری در آرامستان بهشت سکینه (س) مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تصویب، جزئیات بیشتر پیرامون ارگان اجرا کننده پروژه و راههای تامین اعتبار آن مورد بحث و تبادل نظر کارشناسی قرار گیرد.



وی، با تاکید بر اینکه با تجسم دورنمای آرامستان بهشت سکینه (س) در 10 سال آینده و تشدید معضل ترافیک، باید از امروز تدبیر اندیشی لازم را داشته باشیم، اظهار داشت: در صورت عدم احداث ایستگاه مترو در آرامستان و اجرای نقشه احداث خط ریلی کرج – هشتگرد مطابق آنچه گفته شد، تنها راه ارتباطی شهروندان با سازمان زیر گذر کمالشهر می شود که آن هم در حال تغییر مسیر است و مردم دچار مشکلات زیادی خواهند شد.



این مقام مسئول، از مسئولان استانی خواست با توجه به اینکه سازمان آرامستانهای شهرداری کرج به تمام شهروندان استان خدمت رسانی می کند، نگاه ویژه ای به توسعه و آبادانی اش داشته باشند.



اسکندری از آرامستان بهشت سکینه (س) به عنوان «آرامستان جامع استان البرز» و یکی از بزرگ ترین سایت های آرامستانی استان های تهران، قزوین و البرز یاد کرد و گفت: حل مشکلات آرامستان بهشت سکینه (س) نگاه فرا منطقه ای می خواهد و امیدوارم بحث ضرورت احداث ایستگاه مترو در آرامستان با جدیت از سوی مسئولان مربوطه دنبال شود.

