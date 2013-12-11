شهرها با خاطرات و یادمان ها هویت پیدا می کند

به گزارش خبرگزاری مهر ،نخستين نشست از سلسله نشت های هویت و یادمان های تاریخی در فضای شهری با همکاری پژوهشکده مطالعات فرهنگي و علوم انسانی و موسسه اندیشمندان همراه و سازمان زیبا سازی شهر تهران برگزار شد.

در اين نشست با عنوان فضاهای شهری، عناصریادمانی، و خاطره های جمعی در تهران؛ دکتر منوچهر معظمی، دکتر فریبرز دولت آبادی و دکتر تکمیل همایون سخنراني كردند.

در ابتداي اين مراسم دکتر تکمیل همایون جامعه شناس و تاريخ نگار، به تشریح جنبه های مادی و غیر مادی عناصر یادمانی در بستر شهرها پرداخت و گفت: عناصر یادمانی در شهرها را می توان در چند دسته طبقه بندی کرد، مانند موقعیت جغرافیایی شهر که در آن فضا، رودها و مناظر طبیعی می تواند یک عنصر یادمانی باشد، همچنین عناصر یادمانی دیگری هست که انسان و جامعه را به یکدیگر پیوند داده كه مي توان اين عناصر را به اجتماعی و انسانی نیز تقسیم كرد مانند عناصر مذهبی، عناصر فرهنگی یا عناصر افتصادی و عناصر سیاسی و یا این عناصر می توانند جنبه بین المللی یا ملی پیدا کنند و وارد تاریخ شوند.

وی در ادامه افزود: شهرها به علت داشتن همین یادمان ها هویت پیدا می کنند، همان گونه که انسان با رفتار و شخصیت یا بیان و صحبت یا نژادش یک صفت و هویت پیدا می کند، شهر هم به همین علت ها ممکن است یک ویژگی پیدا کند كه ما به آن هویت شهری می گویيم. هرانسان خاطره ای دارد از ساختمان ها، دانشگاه ها، پارک ها که در حافظه انسان مانده و اگر این خاطره استمرار پیدا کند به خاطرات و تاريخ تبدیل می شود .انسان ها به دلیل وقایع زندگیشان بسیاری از مکان ها را به یاد میسپارند و این خاطرات تنها دیدن ها و یادمان ها نیست بلکه آنچه اتفاق افتاده مهم است مانند رویدادها و حوادثی که برای آن شهر رخ داده است.

سپس دکترحكمت الله ملاصالحی،‌استاد دانشگاه تهران، به سخنراني در مورد بناها و یادمان های شهری و ابعاد فلفسی اين مقوله پرداخت و گفت: زیبایی یک اصل بنیادی در ایجاد فضای یادمانی و قدسی شهری است، همان گونه که دقت ریاضی و نظم هندسی در نت های موسیقی آشکارتر دیده می شود این علائم در معماری باز خیلی به هم نزدیک می شوند زیرا معماری داری اهداف زيادي است و مي توان گفت معماري از فلسفی ترین هنرهاست. همچنين یک بنای یادمانی این قابلیت را دارد که نحوه بودن و هستی شناسی یک دوره و یک ملت را به تمامی معنای کلمه در برابر شما به تماشا بگذارد و بايد به اين امرنيز توجه كرد كه وقتی دو معماری متفاوت با یکدیگر مقایسه شود هستی شناسی دو ملت با ارزش ها و با عقلانیت های متفاوت به نمایش گذاشته می شود.

وی در ادامه افزود: در دوره جدید و در جامعه ما سه طرز تلقی و تصور موهوم در جامعه ما رخنه کرده که خدشه زیادی بر زندگی ما وارد مي آورد، اول اینکه ما فکر میکنیم زیبایی نیز یک کالای مصرفی است و هر وقت جامعه ما دچار کمبود شد با واردات مي توانيم آن را برطرف کنیم که این در معماری تهران مشاهده می شود. بايد به اين نكته توجه داشته باشيم زیبایی باید جلوه ای از واقعیت باشد. همچنين طرز تلقی باطل دیگر این است، بسياري ازمدیران کشور فکر می کنند زیبایی و ایمان مانند آمپول باید به جامعه تزریق شود اما باید در زمینه های آزاد خلاقیت به حرکت دربیاید اگر این نبود نمی توان فضايی زیبا ایجاد کرد. تصور دیگر این است زیبایی در شکل سطحی و باطلش و به شکل بد و معکوس به کشور ما آمد و این دوپارگی را به وجود آورد. در فرهنگ ما شاد بودن از زمان هخامنشیان وجود داشته كه بار عمیق متعالی شادی را در خود داشت. پس بار عمیق متعالی و هستی شناختي شادی بايد در معماری دیده شود وکاری که معماری در دوره های مختلف می کرد این بود كه نظم و هماهنگی را که در هستی انسان می دید و مي توانست این را در پیکر معماری یادمانی خود نشان دهد و با سیمای نظم هستی را ارتباط برقرار می کرد كه در معماري به چنين فضايي توجه نمي شود. پس اگر فضا موزون و متناسب نباشد و همانگی و تناسب در معماری شهری و خانه هاي شهروندان رعات نشود، تفرقه حواس و دل مردگی در فضاي جامعه تشديد مي شود. خیلی مهم است همه ما از خودمان بپرسیم برای نسل های که از پی ما می رسند چه میراثی را باقی خواهیم گذاشت؟

در ادامه اين مراسم دکتر فریبرز دولت آبادی به ذكر توضیحاتی راجع به سند حفاظت از بافت تاریخی تهران و فعالیت های صورت گرفته در اين زمينه پرداخت و بیان کرد: در هر کدام از حوزه ها و پروژه هايمان اولویت هایی جهت اقدام برای شهرداری مشخص شده است و به این جمع بندی رسیده ایم که یکی از کلید های حل موضوع پرداختن به مکان رویدادهای شهر تهران است و هویت بخشی به شهر از طریق احیای این رویداد تسريع خواهد شد و این موضوع پروژه بعدی ماست. هدف این پروژه احیای هویت تاریخی و فرهنگی تهران در قالب شناسایی و معرفی مکان رویداد های تاریخی در ابعاد مختاف سیاسی، مذهبی، هنری در محدوده بافت های تاریخی تهران است و فرایند تهیه این طرح شامل شناسایی رویداد ها و مکان رویدادها و دسته بندی و اهمیت سنجی آنها و همچنین احصای برنامه ها و رویدادهای فرهنگی است که در حال بررسی و شناسایی این مکان ها و رویدادها و الویت بندی آنها هستیم.

وی ادامه داد: شهر، به ویژه بافت تاریخی موجود در آن، بستر تبلور مدنیت است و گواهی است بر وقایعی که در طول زمان زندگی شهری را به اجتماع و اجتماع را به جامعه مبدل می کند و سبب می شوند تا خاطرات در اذهان ساکنان شهر ثبت گردند.

طی اين نشست دو کتاب با عنوان های " تجربه مدرنیته به روایت فضای تجاری شهر تهران" نوشته نرگس آذری و همچنین کتاب "روایت زنانه از شهر" اثر سارا نادری معرفی شدند