طرح زمستانی در تمامی محورهای برفگیر گیلان اجرا می شود/ فوت 51 درصدی بر اثر تصادفات جاده ای در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهیار رستگار ظهر چهارشنبه در نشست مشترک مجریان طرح زمستانی خصوص آمارمتوفیان تصادفات جاده های استان طی هشت ماهه امسال افزود: بر اساس آمار اعلامی از پزشک قانونی گیلان در این مدت هزار و 387 نفر در تصادفات جاده های استان جان خود را از دست داده اند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش 19 درصدی معادل 94 نفر را نشان می دهد.

وی اظهارداشت: طی سال گذشته در چهار محور اسالم به خلخال، گردنه های دوران، حیران و مسیر جاده رودبار به کوهین با اجرای طرح زمستانی تصادفات منجر به فوت اتفاق نیفتاده و پلیس را ه با توجه به امکانات با تخلفاتی که در این حوزه ها وجود داشت برخورد کرده است.

فرمانده پلیس راه گیلان با اشاره به اجرای طرح زمستانی در استان طی سال جاری گفت: یکی از طرح های مهمی که با فرا رسیدن فصل زمستان و تغییر شرایط آب و هوا از سوی نیروی انتظامی، پلیس راه و با همکاری سایر ارگان های دخیل در امر ترافیک در سطح کشور و استان اجرا می شود، طرح زمستانی است.

وی افزود: اجرای این طرح از 20 آذر ماه سال جاری به مدت سه ماه در تمامی راه های استان از قبیل چهار محور برفگیر گردنه های حیران، الماس، محور رشت قزوین ( کوهین ) با همکاری استان قزوین و اسالم به خلخال اجرا می شود.

رستگار در ادامه اظهارداشت: استانداری، پلیس راه، راه و شهرسازی، مرکز فوریت های پلیسی 110، شرکت امداد خودرو، صدا و سیما، اورژانس، دانشگاه علوم پزشکی، حمل و نقل و پایانه ها و جمعیت هلال احمر را از دستگاه هایی عنوان کرد که در اجرای طرح زمستانی دخالت مستقیم دارند.

وی در تشریح اهداف اجرای طرح زمستانی اذعان داشت: ارتقای ایمنی عبور و مرور و تسهیل در عبور و مرور، جلوگیری از بروز حوادث رانندگی، بهبود اطمینان و امنیت برای افرادی که در جاده ها تردد دارند، اجرای دقیق مقررات، امداد رسانی به موقع به در راه ماندگان، بهره گیری هدفمند ار تمام امکانات استان برای ارتقای ایمنی، کنترل ناوگان عمومی بار و مسافر، رسیدگی به حوادث و تصادفات رانندگی از سوی پلیس و سایر دستگاه های امداد رسانی و سایر موارد از اهداف اجرای طرح زمستانی هستند.

فرمانده پلیس راه گیلان متذکر شد: دستور العمل مشترکی در مرکز به امضای چهارارگان که بصورت مستقیم برای اجرای طرح دخالت دارند، رسیده و به سایر دستگاه های دخیل در اجرای طرح زمستانی ابلاغ شده است که بر اساس این دستو العمل هر کدام از دستگاه ها وظایف و مسئولیت هایی را برعهده دارند و امید است با تعامل و همکاری دستگاه های ذیربط طرح زمستانی به خوبی اجرا شود.

وی در خصوص امکانات و استعدادهای مجریان طرح زمستانی از قبیل پلیس راه استان اذعان داشت: بکارگیری 200 نفر نیروی انسانی در چهار پاسگاه تالش، آستارا، رشت به لاهیجان و جمال آباد لوشان، بکارگیری 300 نفر نیروی انسانی در سایر پاسگاه ها برای پوشش سراسری جاده های استان، استقرارچهار کانکس پلیس راه در چهار محور کوهستانی و شش کانکس دیگر در سایر جاده های استان، استقرار چهار تیم گشتی محسوس بصورت شبانه روزی در گردنه های حیران، الماس، دوران و کوهین و 50 تیم گشتی به سایر جاده های استان برای نظارت بر ترافیک از امکانات و استعدادهای پلیس است.

رستگار تصریح کرد: انتقال سریع اطلاعات و حوادث از طریق شبکه های ارتباطی و بی سیم به سازمان های امدادی، مدیریت صحنه حوادث برای حفظ امنیت مجریان واحدهای امدادی رسیدگی کننده به حوادث، تجزیه و تحلیل حوادث و انعکاس نتایج به سایر واحد های امدادی، برگزاری جلسات هماهنگی برای ارتقای تعامل و افزایش کاری در زمان اجرای طرح، پشتیبانی و تعیین سرپرست محور طرح زمستانی در گردنه های برفگیر، تنظیم جدول 90 روزه طرح زمستانی برای اعزام تیم به محورها از اهداف و برنامه های طرح زمستانی پلیس راه گیلان است.

وی همچنین با بیان اینکه کنترل تجهیزات زمستانی از قبیل زنجیر چرخ و غیره ناوگان بار و مسافر از وظایف حمل و نقل و پایانه های استان است، متذکر شد: اجرای محدودیت هاو ممنوعیت ها ی ترافیکی و انسداد موقت راه ها با همکاری راه و شهرسازی و ستاد بحران استانداری در مواقع ریزش برف، جلوگیری از تردد خودروهای فاقد زنجیر چرخ یا یخ شکن در ابتدای جاده های کوهستانی، اطلاع رسانی از آخرین وضعیت راه ها و توصیه های ترافیکی از طریق صدا و سیما، خبرگزاری ها و مطبوعات، حضور افسران ارشد و با تجربه پلیس راه در شرکت های حمل و نقل و ارائه آموزش های لازم و غیره از مسئولیت های حمل و نقل و پایانه های استان در اجرای طرح زمستانی است.

فرمانده پلیس راه گیلان گفت: بکارگیری 198 دستگاه ماشین آلات سنگین از قبیل برف روب، بکارگیری 375 نفر نیروی انسانی، 52 دستگاه خودروی سبک گشت راهداری بصورت شبانه روزی در محورهای استان، آمادگی 23 واحد راهدارخانه ثابت و سیار برایاقدام در مواقع اضطراری، استقرار چهار اکیپ راهداری مشترک در نقاط مهم و برفگیرو پوشش 15 گردنه فرعی و اصلی به طول 197 کیلومتر از امکانات راه و شهر سازی استان است.

وی بهبود اضطراری نقاط حادثه خیز، نظارت بر عملکرد پیمانکاران، مشخص کردن مکان هایی برای در راه ماندگان، استقرار ماشین های مناسب در کوهستان، ارتباط با پاسگاه های پلیس، استقرار تیم های ثابت در گردنه ها و غیره را از اهم اقدامات راه و شهرسازی استان عنوان کرد.

رستگار همچنین اشاره کرد: بکارگیری 66 نفر نیروی انسانی آموزش دیده، استقرار 16 پایگاه ثابت در سراسر استان، استقرار شش اکیپ سیار در جاده های استان، بکارگیری یک فروند بالگرد در زمان اجرای طرح زمستانی از امکانات جمعیت هلال احمر گیلان است.

وی ادامه داد:حضور سریع و به موقع برای رها سازی مصدومان در حوادث جاده ای، توسعه تیم های امدادی در تمامی محورهای مواصلاتی وغیره از اهم اقدامات جمعیت هلال احمر استان برای اجرای طرح زمستانی است.

فرمانده پلیس راه گیلان با اشاره به اینکه به کارگیری 405 نفر نیروی انسانی، استقرار 53 پایگاه ثابت و اسثقرار 93 اکیپ سیار آمبولانس در جاده ها از امکانات مرکزاورژانس در جاده هاست، اظهار داشت: افزایش حضور عوامل اورژانس با امکانات و تجهیزات درمانی مناسب، حضور به موقع و سریع در صحنه ها و حوادث در کوتاهترین زمان ممکن و انتقال مصدومین و سایر موارد از اهم اقدامات اورژانس در اجرای طرح زمستانی است.

وی ادامه داد: امداد خودروی ایران نیز استقرار 59 نفر نیروی انسانی آموزش دیده، استقرار 9 پایگاه ثابت جاده ای و 53 خودروی گشت سیار در جاده های استان بصورت شبانه روزی، حضور مداوم خودروها و تعمیرات در گردنه های برفگیر، حضور فعال در زمان بارش برف، همراه داشتن قطعات کمکی از قبیل زنجیر چرخ و سایر موارد را در برنامه کاری خود در اجرای طرح زمستانی دارد.

رستگار تاکید کرد: فرمانداران و دهیاران نیز برای اجرای طرح زمستانی باید همکاری کنند.

وی با بیان اینکه در هشت ماهه سال جاری آمار فوت در محل حادثه 48 درصد (183نفر )، در حین انتقال 9 درصد و در بیمارستان 42 درصد بوده است، گفت: در مجموع 51 درصد در این مدت بر اثر تصادفات در بیمارستان و یا حین انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داده اند.

فرمانده پلیس راه گیلان تاکید کرد: بیمارستان های رودبار، تالش و لنگرود در سه منطقه مهم استان باید به امکانات پزشکی بهتری مجهز شوند تا در مواقع اضطراری مجبور به انتقال بیماربه بیمارستان رشت نباشند.

وی آمار تصادفات سال گذشته را نیز 564 فقره در جاده های استان عنوان کرد که بر اثر این حوادث 616 نفر مجروح و 107 نفر جان خود را از دست دادند.

رستگار فرمانده پلیس راه گیلان اظهار امیدواری کرد با تعامل دستگاه های ذیربط در اجرای طرح زمستانی و افزایش ضریب ارتقای عبور و مرور در جاده ها از میزان آمار حوادث و خسارات مالی و تلفات جانی کاسته شود.