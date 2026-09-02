موافقت مجلس با بررسی طرح دوفوریتی مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۱ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، تقاضای بررسی دوفوریتی طرح الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی در خصوص مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز در دستور کار قرار گرفت.



در نهایت، تقاضای بررسی دوفوریتی این طرح به رأی گذاشته شد و نمایندگان با ۱۶۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر، با بررسی دوفوریتی آن موافقت کردند.



سلیمی: استخراج غیرمجاز رمزارز سالانه ۲.۵ میلیارد دلار به کشور خسارت می‌زند



حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس و نماینده متقاضیان بررسی دوفوریتی این طرح، در موافقت با این تقاضا اظهار کرد: موضوع استخراج رمزارزهای غیرمجاز سالانه نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد می‌کند.



وی افزود: استخراج غیرمجاز رمزارز همچنین ۳ هزار و ۷۵۰ مگاوات مصرف برق دارد که معادل مصرف چهار استان کشور است و از طرفی معادل ۸ درصد مصرف برق خانگی است. متأسفانه بیش از ۱۳ هزار مزرعه استخراج رمزارز غیرمجاز در کشور داریم.



عضو هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، ۲۶۷ هزار ماینر غیرمجاز کشف شد و در چهار ماه اخیر نیز بیش از ۱۲ هزار و ۵۱۱ ماینر غیرمجاز شناسایی شده است. هر ماینر به دلیل استفاده از برق ارزان، نزدیک به ۴۵ میلیون تومان درآمد دارد و اگر این موضوع حل شود، می‌تواند صرفه‌جویی قابل توجهی برای کشور به همراه داشته باشد.



سلیمی گفت: متأسفانه بسیاری از این افراد برای محافظت از ماینرها، نگهبانان مسلح به کار گرفته‌اند و از طرفی ۱۴ میلیون لیتر گازوئیل برای این امر استفاده می‌شود، در حالی که بسیاری از کشاورزان ما با مشکل مواجه هستند.

وی تأکید کرد: اگر این مشکل حل شود، می‌تواند ۶۰ درصد مشکل کشاورزان را حل کند؛ لذا از نمایندگان درخواست می‌شود به فوریت این طرح رأی دهند.



گودرزی: دوفوریت مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز یک ضرورت است



عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تصویب دوفوریت طرح الحاق ماده ۶۸۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی در خصوص مقابله با استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، اظهار کرد: این طرح با توجه به کمبود منابع انرژی و فساد و تخلفات گسترده در حوزه مصرف غیرمجاز برق برای استخراج رمزارز، یک ضرورت است.



وی افزود: طبق آمار کارشناسان، هر دستگاه ماینر معادل ۱۰ واحد مسکونی برق مصرف می‌کند. امروز حدود ۱۳ هزار مزرعه غیرقانونی استخراج رمزارز در کشور وجود دارد و هزاران ماینر غیرمجاز نیز کشف شده است.



سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس ادامه داد: به علت نبود قوانین بازدارنده و مجازات متناسب، سوءاستفاده‌کنندگان در برخی نقاط کشور ترجیح می‌دهند منازل مسکونی را به جای اجاره، به استقرار ماینر اختصاص دهند؛ چراکه درآمدهای بالایی کسب می‌کنند.



گودرزی تصریح کرد: ضرورت دارد دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی قویاً به این موضوع ورود کنند.