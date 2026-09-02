به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حاج‌علی، معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از آغاز عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت آزادراه تهران–کرج–قزوین در شیفت شب خبر داد.

وی افزود: این عملیات با هدف تسریع در اجرای روکش آسفالت پیش از آغاز فصل سرما، ارتقای کیفیت سطح راه و افزایش ایمنی تردد در این محور پرتردد آغاز شده است.

وی گفت: با توجه به حجم بالای تردد در آزادراه تهران–کرج–قزوین، اجرای عملیات عمرانی در شیفت شب نیز در دستور کار قرار گرفته تا ضمن کاهش اختلال در عبور و مرور، روند اجرای پروژه با سرعت بیشتری انجام شود.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز خاطرنشان کرد: آزادراه تهران–کرج–قزوین یکی از محورهای پرتردد استان البرز و کشور است و نگهداری و بهسازی مستمر آن از اولویت‌های راهداری استان محسوب می‌شود.

حاج‌علی ادامه داد: اجرای عملیات لکه‌گیری و روکش آسفالت نقش مؤثری در بهبود کیفیت رویه آسفالتی، افزایش ایمنی تردد و ارتقای سطح خدمت‌رسانی به رانندگان و کاربران جاده‌ای خواهد داشت.

هشدار به رانندگان

وی از رانندگان و کاربران جاده‌ای خواست هنگام عبور از محدوده اجرای عملیات، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و توجه به تابلوها و علائم هشداردهنده، همکاری لازم را با عوامل راهداری داشته باشند.