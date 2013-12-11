رایزنی تهران و مسکو برای تولید آب شیرین / اتفاق نظر ایران و روسیه درباره سوریه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه نشست خبری با وزیر امور خارجه روسیه در پاسخ به سوال خبرنگاران در پاسخ به سوالی در این باره که مهمترین مورد مذاکرات با وزیر امور خارجه روسیه چه بوده است؟، بحث هایی که داشتیم مربوط به روابط درازمدت و همه جانبه بین ایران و فدراسیون روسیه بود.

وی افزود: همکاری در مورد دریای خزر، همکاری های اقتصادی درازمدت، دو جانبه، موضوعات منطقه ای، هسته ای و بین المللی از مسائلی بود که از اهمیت برخوردار است و در مورد آنها بحث کردیم.

ظریف گفت: توافق کردیم برای ادامه مشورت ها ساز و کار و برنامه زمانبندی تعریف کنیم که مشورت ها بین مقامات جریان داشته باشد و دیدگاه ها تبادل شود.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: در موضوعات اقتصادی توافق کردیم که کمیسیون مشترکی برگزار شود و روسای این کمیسیون جلسات خود را داشته باشند که به دنبال آن یازدهمین کمیسیون مشترک ایران و روسیه برگزار شود و همکاری ها با افق درازمدت مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر ضرورت بررسی راهکارها در منطقه و همکاری برای آینده افغانستان حضور ایران در اجلاس شانگهای، مسائل مربوط به اجرای برنامه اقدام مشترک که در گذشته نزدیک در ژنو بین ایران و 1+5 به توافق رسید و ضرورت پیگیری و اجرای این مرحله و همکاری نزدیک ایران و روسیه برای شکل دادن به مرحله نهایی نیز گفتگو کردیم و در همه زمینه ها توافق کردیم که کار و همکاری مشترک را شروع کنیم.

ظریف در پاسخ به سوال خبرنگار روسی که درباره ارسال اس 300 به ایران و مشکلاتی که ایجاد شد و همچنین اینکه آیا ایران پیشنهاد جدید روسیه را می پذیرد؟، گفت: ما کماکان گفتگوها را ادامه می دهیم گفتگوها در سفر اخیر معاون نخست وزیر روسیه با مقامات ایران ادامه داشته و با توجه به روابط بسیار خوب ایران و روسیه و افق های جدی همکاری در حوزه های مختلف میان ایران و فدراسیون روسیه قرار است این مساله به نحو قابل قبولی حل و فصل شود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین در پاسخ به سوالی درباره دیدارهای دو جانبه وزرای امور خارجه دو کشور در حاشیه نشست ژنو گفت: در نشست ایران و 1+5 در ژنو به دلیل نزدیکی روابط ایران و روسیه مذاکرات ما با دوستان روسی بسیار گسترده بود و در سطح بنده و آقای لاوروف و همچنین همکارانمان مذاکرات مرتب و روزانه برگزار می شد که چند مورد آن علنی شد.

وی ادامه داد: گفتگوهای ژنو مجموعه ای از مذاکرات چند جانبه و دو جانبه رسمی و غیررسمی بود که به نتیجه رسید. در گفتگوهای رسمی و چارچوب دار معلوم نیست توافقی حاصل شود.

ظریف در پاسخ به سوالی درباره اجلاس ژنو 2 و حضور ایران در این اجلاس گفت: در مورد سوریه ما، روسیه و بسیاری از اعضای جامعه بین المللی اتفاق نظر داریم که راه حل نظامی به هیچ وجه منطقی نیست و سایرین نیز باید برای فهم این موضوع و این روند کمک کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه گفتگوی سیاسی بدون پیش شرط است، اظهار داشت: خارجی ها نمی‌توانند برای سوریه تعیین تکلیف کنند و سوری ها باید خود آینده را تعیین کنند. امیدواریم بر این اساس مذاکرات در ژنو 2 شکل بگیرد و به این فاجعه انسانی در منطقه پایان دهد.

وی همچنین در پاسخ به سوال یک خبرنگار دیگر روسی درباره همکاری ایران و روسیه در زمینه انرژی هسته ای و اینکه آیا توافقی در خصوص ایجاد سایت ها و رآکتورهای جدید وجود دارد، بیان کرد: ما با دوستان روسی در زمینه رآکتور و نیروگاه هسته ای گفتگو داشته ایم، در بعضی موارد به توافق و اقدام اجرایی نزدیک هستیم که امیدواریم این توافق ها به تامین منابع مختلف انرژی در کشور کمک کند و بتوانیم از این منابع در نیروگاه ها به ویژه برای تولید آب شیرین استفاده کنیم.

ظریف تصریح کرد: اینگونه همکاری ها و فعالیت ها را با دوستان روس و سایر کشورها خواهیم داشت، اما نگاه و اولویت ما گسترش همکاری ها با فدراسیون روسیه است.