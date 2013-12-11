به گزارش خبرنگار مهر، برنامه تلویزیونی "کافه سوال" که در فصل اول خود به موضوع جراحی‌های زیبایی پرداخته است، در فصل جدید خود به سراغ شبکه‌های اجتماعی (فیسبوک، وی چت، اینستاگرام و...) خواهد رفت و این پدیده‌های اجتماعی را با حضور جامعه شناسان، مسولان و هنرمندان به بحث و تبادل نظر خواهد گذاشت.

با توجه به نظرات مختلفی که در مورد جراحی های زیبایی در این برنامه مطرح شد، به نظر می رسد باید در فصل جدید "کافه سوال" منتظر بحث های داغی در مورد فیسبوک باشیم. موضوعی که مثل زیبایی تا امروز تابوی تلویزیون بوده و مسولان صدا و سیما ترجیح می دادند در مورد آن سکوت کنند و تا به آن نپردازند اما حالا "کافه سوال " تصمیم گرفته در مورد شبکه های اجتماعی هم پیش قدم شود و آن را مورد بحث قرار دهد.

شبنم قلی خانی که مدتی است برای زندگی به خارج از کشور رفته، بعد از دو سال برای اولین بار جلوی دوربین تلویزیون قرار خواهد گرفت و نظرات خود را در مورد فیسبوک و شبکه های اجتماعی به اشتراک خواهد گذاشت.

سهیل سلیمانی تهیه کنندگی "کافه سوال" را برعهده دارد و مژده لواسانی آن را اجرا می کند. مبین رسایی تیتراژ این برنامه تلویزیونی را خوانده است.