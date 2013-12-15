گلایه بازیگر زن از انتشار عکس جعلی او و همسرش در فیسبوک

به گزارش خبرنگار مهر، شبنم قلیخانی در ابتدای این برنامه تلویزیونی که با اجرای مژده لواسانی قصد داشت به مزایا و معایب شبکههای اجتماعی بپردازد، گفت: چند سال پیش یکی از دوستانم را در تئاترشهر دیدم و او گفت مرسی که در فیسبوک مرا ادد کردی! من در جواب گفتم اصلاً صفحهای در این شبکه اجتماعی ندارم که بخواهم تو را به لیست دوستانم اضافه کرده باشم. وقتی به خانه رفتم و در فیسبوک جستجو کردم، دیدم 7-8 صفحه به نام من ایجاد شده و توسط افراد دیگری اداره میشود. در هر صورت تصمیم گرفتم برای اینکه مشکلی پیش نیاید، صفحهای در فیسبوک ایجاد کنم. این موضوع مصادف بود با ایامی که من آماده سفر به استرالیا میشدم و در نهایت از این صفحه برای ارتباط با خانواده و دوستانم که در ایران بودند استفاده کردم.
وی ادامه داد: البته یک fan page هم به نام من وجود دارد که توسط ادمین اداره میشود اما مطالب آن زیر نظر خودم به روز میشود.
بازیگر "مریم مقدس" در بخش دیگری از "کافه سوال" تصریح کرد: شبکههای اجتماعی وجود دارند و روز به روز هم در حال افزایش هستند و انواع مختلف آن خیلی راحت در دسترس است پس نمیتوان آنها را نادیده کرد. فکر میکنم به جای پاک کردن صورت مساله باید فرهنگ استفاده از پدیده را در جامعه جا انداخت. چند سالی هست که در بین قشر جوان دسترسی به شبکههای اجتماعی رشد داشته، اما آیا در این مورد فرهنگسازی هم انجام شده است؟ به نظر من این فرهنگسازی وجود نداشته و ما فقط گفتهایم خوب نیست و نباید از آن استفاده کرد. این در حالی است که انسان، مخصوصاً جوانها از هرکاری که منع میشود نسبت به آن حریصتر میشود.
وی ادامه داد: در مدتی که از ایران دور بودم فیسبوک و دیگر شبکههای اجتماعی غربت را برای من به حداقل رساند و توانستم با استفاده از آن با دوستان و خانوادهام مدام در ارتباط باشم.
قلیخانی یادآور شد: فیس بوک در خارج از کشور کم کم دارد جای ایمیل را میگیرد. در دانشگاه، سر هر کلاسی یک صفحه گروهی ایجاد میشد و همه چیز روی این صفحه آپلود میشد و همه در این صفحه با هم تعامل داشتند.
این بازیگر همچنین درباره راه فرهنگسازی برای استفاده از شبکههای اجتماعی تأکید کرد: فکر میکنم میتوانیم از شبکههای اجتماعی در جهت درست استفاده کنیم، همانطور که از سینما که آن هم محصولی از دنیای غرب است، توانستیم استفاده کنیم و حرفهای خودمان را بزنیم. از طرف دیگر معتقدم خانوادهها در این فرهنگ سازی نقش بسیار پررنگی دارند. خانوادهها باید استفاده از شبکههای اجتماعی را مدیریت کنند، البته نه به این شکل که به طور کلی محدودیت ایجاد کنند.
قلی خانی در پایان برنامه در پاسخ به این سوال که آیا اتفاق ناراحت کنندهای در شبکههای اجتماعی برایش اتفاق افتاده یا خیر، گفت: متاسفانه در مراسمی عکسی گرفته شده، توسط فوتوشاپ کراپ شده و روی صفحات فیس بوک منتشر شده بود که زیر آن نوشته بودند: شبنم قلی خانی و همسرش! این در حالی است که تا امروز هیچ عکسی از من و همسرم منتشر یا چاپ نشده و این اتفاق واقعاً من را ناراحت کرد.
"کافه سوال" برنامه گفتگومحور تلویزیون است که شنبه، یک شنبه و دوشنبه هر هفته از ساعت 21 و به تهیه کنندگی سهیل سلیمانی از شبکه دو سیما پخش میشود.
حمید حامی خواننده پاپ مهمان امشب این برنامه تلویزیونی خواهد بود و نگاه خود را نسبت به شبکههای اجتماعی تبیین خواهد کرد.
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