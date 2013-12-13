تداوم همکاری شمس با طرح رمان نوجوان کانون/ کار «عمه گیلاس» تمام شد!

محمدرضا شمس در گفتگو با خبرنگار مهر از پایان نگارش رمان دوجلدی «عمه گیلاس» خبر داد و افزود: جلد اول این رمان «هیولای کوه به دوش» و جلد دوم آن «رقص جنها» نام دارد. این دو جلد در ادامه یکدیگر هستند. این رمان در شمار طرح رمان نوجوان کانون است که با ویرایش نوید سیدعلی اکبر که خود از نویسندگان خوب کودک است، منتشر میشود.
در این رمان، نویسنده به طرح قصههای فرعی پرداخته و اتفاقات را از زبان راوی اول شخص مطرح کرده است. او علاقه بسیاری به افسانهها دارد و معتقد است: کودکان و نوجوانان، قالب افسانه و قصه را دوست دارند و نویسندگان با بهروز کردن افسانهها میتوانند با مخاطب خود ارتباط برقرار کنند و او در برخی کتابهای خود چون «پهلوان پنبه» چنین کرده است.
«عمه گیلاس» ماجرای پسری را روایت میکند که واقعیت و خیال در ذهن او درهم آمیخته و گمان میکند 50 ساله به دنیا آمده؛ شاید هم واقعا 50 ساله باشد. او دو راه در پیش دارد؛ یا به کودکی برگردد یا پیرتر شود و او برگشت به بچگی را انتخاب میکند.
به گفته شمس، «عمه گیلاس» شبیه به «سرگذشت عجیب بنجامین باتن» است که پیش از آن نوشته شده. اما افسوس که زبان فارسی، گستره زبان انگلیسی را ندارد و به نویسندههای ما آنچنان که باید و شاید اهمیت داده نمیشود.
نظر شما