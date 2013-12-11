بناهای تاریخی اردبیل به مراکز اقامتی تبدیل می شود/ واگذاری امکانات گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی نقی زاده بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه توسعه گردشگری اردبیل با اشاره به وجود بناهای تاریخی بسیار در استان اضافه کرد: این بناها مستعد سرمایه گذاری در حوزه گردشگری در قالب مراکز اقامتی و پذیرایی، اتحادیه بازارچه های صنایع دستی هستند.

وی با اشاره به تهیه پکیج های سرمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی تصریح کرد: فاز اول این طرح آماده شده و هم اکنون برخی از بناها قابل واگذاری به سرمایه گذاران است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان با اشاره به تهیه بسته های مشترک برای صنعت گردشگری استان یادآور شد: درحال حاضر بزرگترین بستر سرمایه گذاری در قالب مناطق نمونه است، درحالی که می توان گستره استانی و پهنه های مستعدی برای سرمایه گذاران و گردشگران در قالب یک بسته یا چندین بسته سرمایه گذاری تعریف کنیم.

وی با بیان اینکه در این طرح پکیج های صنایع دستی مرتبط با حوزه گردشگری است، بیان داشت: در مورد ایجاد بازارچه و شهرک صنایع دستی مصوبه ای در هیئت دولت تصویب شده که صنایع دستی را نیز مشمول بخش صنایع دانسته است.

نقی زاده با بیان اینکه اخذ مجوز واگذاری تاسیسات در اختیار سازمان میراث فرهنگی و در حال پیگیری است، تصریح کرد: امکانات قابل توجهی در قالب کمپینگ ها، مراکز تجاری و غرفه های تجاری و فروش در شهرستان مشگین شهر، هتل شهرستان بیله سوار و سایر امکانات مربوط به حوزه گردشگری را واگذار خواهیم کرد.

وی عنوان کرد: براین اساس با تاکید به استفاده از ظرفیت صدا و سیما برای معرفی توانمندی های گردشگری و سرمایه گذاری، وضعیت بودجه گردشگری سال 93 را بسیار مناسب توصیف کرد.

این مسئول به وجود ارتباط مناسب میراث فرهنگی با سرمایه گذاران گردشگری و وجود خلاء در ارتباط بین حلقه های فعالیت صنعت گردشگری استان ادامه داد: تقویت ارتباط بین این حلقه ها در راستای دستیابی به برنامه کلان و رفع مشکلات حوزه گردشگری و تسریع در پیشرفت این حوزه ضروری است.

وی با اشاره به نیاز پایش آخرین وضعیت سرمایه گذاری های صنعت گردشگری در استان تاکید کرد: نظامند شدن ارتباط و نظارت بر روی وضعیت سرمایه گذاران نیازمند ایجاد یک تشکل است تا از آخرین وضعیت سرمایه گذارن بتوان باخبر شد.

نقی زاده همچنین شناسایی و دسته بندی و طرح موضوعات مشترک حوزه های گردشگری و سرمایه گذاری در کارگروهای زیر مجموعه شورای برنامه استان و فراهم ساختن امکان جذب سرمایه های خارجی و داخلی در قالب مشارکت بین سرمایه گذارای را مورد تاکید قرار داد.