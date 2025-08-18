به گزارش خبرگزاری مهر، سید کامل تقوی‌نژاد دبیر هیئت دولت امروز دوشنبه ۲۷ مرداد در جمع جمعی از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری و صنایع‌دستی در سالن نوروز وزارت میراث‌فرهنگی، با تأکید بر نقش کلیدی سرمایه‌گذاران در توسعه اقتصادی کشور، اظهار کرد: حضور من در این جلسه برای این است که این پیام را منتقل کنم که دولت حامی سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است.

وی افزود: دولت چهاردهم از هر سه حوزه مأموریتی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌صورت جدی حمایت می‌کند و حوزه سرمایه‌گذاری برای دولت چهاردهم اهمیت راهبردی دارد. سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران همواره مورد احترام دولت هستند.

دبیر هیئت دولت با اشاره به نقش مؤثر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پیشبرد این سیاست‌ها خاطرنشان کرد: جا دارد من از وزیر فعال و تلاشگر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تشکر کنم. حقیقتاً یکی از قوت‌های کابینه دولت چهاردهم حضور آقای دکتر صالحی‌امیری است. سخنان ایشان در جلسات هیئت دولت بسیار وزین و تأثیرگذار است و مورد توجه رئیس‌جمهور و سایر اعضا قرار می‌گیرد.

تقوی‌نژاد همچنین با تأکید بر اهمیت سرمایه‌گذاران، اظهار داشت: سرمایه‌گذاران، سرمایه اصلی کشور هستند و ما حتماً جلوی پای آن‌ها فرش قرمز پهن خواهیم کرد. در طول سال‌ها شاهد اقدامات ارزشمند این عزیزان بودیم و اوج همدلی و فداکاری آن‌ها در دوران جنگ ۱۲ روزه، زمانی که هتلداران و سرمایه‌گذاران در اسکان مسافران پای کار کشور ایستادند، قابل تقدیر است.

وی در پایان گفت: حوزه گردشگری برای همه ما حائز اهمیت است و دولت چهاردهم به صورت جدی از این بخش حمایت خواهد کرد. بدون سرمایه‌گذاری، توسعه پایدار گردشگری امکان‌پذیر نخواهد بود و توجه به سرمایه‌گذاری، زیربنای اصلی پیشرفت در این حوزه است.