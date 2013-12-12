عربستان سعودی مسئول کشتار و خشونت در سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه "سانا"، شیخ احمد بدر الدین حسون مفتی جمهوری عربی سوریه اظهار داشت: سوریه به فضل ایثار و فداکاری ارتش خود، پایداری ملت و دوراندیشی رهبر خود توانست در مقابل توطئه ای که از سوی دشمنان سوریه طراحی شده است ایستادگی کند، توطئه ای که بیش از 83 کشور جهان در آن مشارکت دارند.

وی با سخنرانی در دانشگاه گفت که از سال ها پیش از طریق صدور فتواهای خطرناکی که صادر می شد این توطئه ضد سوری را حس کرده بود.

مفتی سوریه ضمن انتقاد از موضع ضد سوری کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس اظهار داشت: سوریه امروز تاریخ جدید خود را می نویسد و از جهان عرب و اسلام دفاع می کند. وی رژیم حاکم در عربستان سعودی را مسئول خشونت و کشتار در سوریه دانست.

شیخ حسون در ادامه از شبکه های تلویزیونی کشورهای حاشیه خلیج فارس که حامی افراد مسلح در سوریه هستند انتقاد و تصریح کرد: این شبکه ها فراموش کرده اند که سوری ها فرهنگ را به کشورهای حاشیه خلیج فارس آموزش دادند.