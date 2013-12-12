یادواره طلاب و روحانیون شهید مازندران در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا استان مازندران قبل از ظهر پنج شنبه در مراسم یادواره طلاب و روحانیون شهید خطه مازندران که سالن همایش دارالشفاء قم برگزار شد، با اشاره به نقش پررنگ روحانیت در پیروزی انقلاب عنوان کرد: حضور گسترده مردم با رهبری و حضور روحانیت موجب پیروزی انقلاب اسلامی شد و بعد از انقلاب نیز حضور مردم در مبارزه با تهاجم فرهنگی و همچنین حضور قوی آنان در هشت سال دفاع مقدس به برکت پرچمداری روحانیت است.

حجت الاسلام مختار نظری با تاکید بر اینکه ایستادگی مردم در برابر توطئه‌ها پس از جنگ تحمیلی مرهون هدایت‌های حکیمانه مقام معظم رهبری، علما، روحانیون و طلاب کشور است، بیان کرد: حضور روحانیون در جبهه‌ها مایه امنیت و آسایش روانی رزمندگان بود.

وی در ادامه موتور محرک جبهه‌ها را روحانیت عنوان کرد و ادامه داد:‌ به برکت حضور روحانیت فضای جنگ به نور معنویت و تقوا گره خورد.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا مازندران در ادامه با اشاره به پیشتازی روحانیت مازندران در جنگ بیان داشت: تنها لشگری که گردان مستقل روحانی داشت لشگر عملیاتی 25 کربلا بود و طلاب در این گردان آموزش‌های گوناگون را آموختند.

وی با بیان اینکه در جنگ تحمیلی خطه مازنداران 10 هزار 400 شهید تقدیم کرده است، گفت:‌ از این تعداد 400 نفر از آنان را روحانیون تشکیل می‌دهند و با توجه به جمعیت آن روز روحانیت، باز هم روحانیون پیشتاز و پیشگام بوده‌اند.

حجت الاسلام نظری در ادامه تکریم شهدای روحانی را از جمله وظایف مهم برشمرد و بیان کرد: کنگره شهدای مازنداران در دی‌ماه برگزار می‌شود و 50 یادواره نیز به صورت همزمان در مازندران در حال برگزاری است.