حاکمیت ملی خط قرمز است/ فرق نرمش با سازش

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، سردار محمدرضا نقدی عصر پنجشنبه در کنگره ملی شهیده طاهره هاشمی گفت: مبادا سازشی صورت گیرد تا خون های این شهیدان هدر رود و نتوانید ندای امام را به گوش جهانیان برسانید زیرا ندای امام همان ندای اسلام است.

وی عنوان کرد : امروز همین روحیه ها باید در میدان باشند، میدان والایی که مردم قهرمان آمل با روحیه و ایمان، این حماسه بزرگ تاریخی را آفریدند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان افزود: امروز در یک شرایط حساس و مهم هستیم و همه باید هوشیار و بیدار باشیم و امروز دختر و پسر جوان ما باید با همین بصیرتی که شهید سیده طاهره هاشمی داشت به میدان بیایند.

فرق نرمش و سازش را بدانیم

رئیس سازمان بسیج مستضعفان با بیان اینکه باید فرق سازش و نرمش را بدانیم گفت: آن روز که دشمن سرزمین ما را اشغال کرد، تحمل نکردیم و به میدان آمدیم واینگونه با عظمت حق ملت مان را گرفتیم و حقانیتمان را به دنیا ثابت کردیم.

وی اظهار داشت: امروز اگر تعرضی به حاکمیت ملی ما صورت بگیرد، هیچ تفاوتی با سرزمین ندارد، اگر هر حقی که جمهوری اسلامی ایران برابر قوانین دارد، با هر بیانیه یا قطعنامه ای این حق را تصرف کنند، گویی خاک ما را گرفته اند و باید به همان گونه برخورد شود و از حق خودمان و خون شهدا دفاع کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان یادآورشد: حقانیت ملی، قانون اساسی ما است و هیچ کس نمی تواند ملت ایران را از این حق خود محروم کند و هر چیزی که قانون اجازه می دهد کشورها و ملت ها برخوردار باشند، ما باید برخوردار باشیم.

وی اظهار داشت: هیچ کسی در هیچ مکتبی نمی تواند نظیر ایستادگی و کرامت خاندان اهل بیت در عاشورا را بیابد، در چنین مکتبی است که شهید والا مقام سیده طاهره هاشمی حضور دارد.

وی عنوان کرد: در این مکتب است که یک دختر 13 ساله میدان دار فعالیت های انقلابی است و زمانی که همه دخترها در دنیا در این سن به فکر مسائل شخصی خودشان هستند؛ این دختر با کرامت است و از همه قید های مادی خودش را آزاد کرده و از افق زندگی شخصی؛ از خانه، شهر، کشور گذشته و به آزادی بشریت فکر می کند.

سردار نقدی گفت: دغدغه شهیده هاشمی مبارزه با ظلم و استکبار، دغدغه او آزادی بشر از چنگال طاغوت ها است و این تنها در مکتب زینب (س) دیده می شود.

وی با بیان اینکه تنها اسلام می تواند چنین انسانهایی بسازد افزود: در این مکتب است که یک دختر 14 ساله همه فکر و آرزویش، شهادت است و در سنی که همه به فکر دنیای خود هستند، شهادت طلب است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفان یادآورشد: عظمتی که امروز دنیای استکبار را زمین گیر کرده، ناشی از اسلام است.

وی با بیان اینکه حرف شهیده طاهره هاشمی ایستادگی و مقاومت است، تصریح کرد: حرف این شهیده با آمریکا و صهونیست است، حرفش از ایستادگی است که نامه ای که از وی به جا مانده، کاملا مشخص است.

سردار نقدی افزود: بصیرت، فهم و عمق درک سیاسی شهیده هاشمی بالا بود و حتی کسانی که به دروغ شعار ضد آمریکایی می دهند، را تشخیص می داد و مسئله سازش را در همین نامه مطرح و توصیه به مقاومت و ایستادگی می کند.