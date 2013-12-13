به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدنبی که یکی از حاضران در مراسم برگزاری قرعه کشی رقابت های جام جهانی بود با بیان اینکه هنگام مشخص شدن قرعه ایران واکنش های متفاوتی را در سالن دیدیم در این مورد گفت: به هر حال این سومین بار بعد از انقلاب است که تیم ملی به جام جهانی صعود می کند. به همین خاطر واکنش های زیادی در مورد صعود تیم ملی وجود داشت که به هنگام برگزاری مراسم قرعه کشی شاهد برخی از این واکنش ها بودیم.

دبیرکل فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه کارلوس کی روش جزو 10 مربی برتر دنیاست گفت: زمانی که مراسم قرعه کشی برگزار می شد خیلی از چهره های مطرح و صاحب نام فوتبال دنیا به سمت کی روش امدند و با دقایقی با او گفتگو کردند.

وی به گفتگوی کاپلو و کی روش اشاره کرد و گفت: کاپلو که سرمربی تیم ملی روسیه است در گفتگویی که با کی روش داشت به وی پیشنهاد داد که با تیم ملی ایران اسفندماه دیداری تدارکاتی در یکی از شهرهای روسیه برگزار کنند که کی روش به این پیشنهاد پاسخ منفی داد و همه چیز را به بعد از قرعه کشی موکول کرد.

مهدی محمدنبی در مورد دیدارهای تیم ملی فوتبال ایران گفت: اولویت آقای کی روش این است که با تیم هایی از آفریقا بازی کنیم. البته تیم های اروپای شرقی هم مد نظر ما قرار دارد اما خیلی به برگزاری دیدار با تیم هایی که در جام جهانی هستند تمایل نداریم چرا که کی روش اعتقاد دارد ممکن است در مراحل بعدی با آنها روبرو شویم.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در مورد اتفاقی که برای صفحه اجتماعی مسی رخ داد و برخی کاربران ایرانی در این صفحه رفتار ناشایستی داشتند گفت: زبان فوتبال مرز ندارد و بازیکنان بزرگ متعلق به کشور خاصی نیستند. شاید کسانی که این کار را کرده اند مسی را دوست داشته اند.

مهدی محمدنبی که در برنامه ورزش و مردم حضور پیدا کرده بود با اشاره به اینکه این فدراسیون هیچ آزانس رسمی مسافرتی برای سفر به جام جهانی ندارد از هواداران و علاقمندان به فوتبال خواست که مراقب این آزانس ها باشند و بی جهت با کسی قرارداد نبندند.

دبیرکل فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که گفته می شود کی روش فهرست 50 نفره تیم ملی را در اختیار فدراسیون قرار داده که نام رحمتی هم در آن قراردارد گفت: آقای کی روش قرار است روز جمعه وارد ایران شود تا در نشستی که روز شنبه داریم در مورد برنامه های تیم ملی گفتگو کنیم. ایشان تاکنون هیچ فهرستی را در اختیار فدراسیون فوتبال قرار نداده است.

وی بر نظر کی روش مبنی بر تعامل با باشگاه ها تاکید کرد و گفت: بعید می دانم که می روش بخواهد واردمسائلی شود که رابطه بین او و باشگاه ها را خراب کند. او تنها تاکید دارد که برای موفقیت تیم ملی همه باید به او کمک کنند.