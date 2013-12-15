نخستین اردوی تیم ملی بدون لژیونرها در آفریقا/ احتمال رویارویی ایران با گینه

به گزارش خبرنگار مهر، کارلوس کی‌روش در نخستین نشست خبری خود پس از قرعه‌کشی جام جهانی 2014 برزیل که پیش از ظهر امروز یکشنبه در سالن اجتماعات هتل آکادمی فوتبال برگزار شد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: نخستین مرحله از اردوی آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی 2014 برزیل، در قاره آفریقا برگزار می‌شود.

وی همچنین ادامه داد: در این اردو، بازیکنان لژیونر ما را همراهی نمی‌‎کنند و تیم ملی در این اردو با چند تیم باشگاهی از قاره آفریقا بازی خواهد کرد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در ادامه خاطرنشان کرد: دومین مرحله اردوی تیم ملی اما در قاره اروپا برگزار خواهد شد.

‌کی‌روش در ادامه یادآور شد: مسئولان فدراسیون کویت با درخواست‌ ما برای تغییر زمان دیدارشان با تیم ملی ایران موافقت کردند. بر این اساس تیم ملی روز یازدهم اسفندماه به مصاف کویت می‌رود و روز چهاردهم اسفندماه به مصاف تیمی آفریقایی خواهد رفت.

البته حریف آفریقایی تیم ملی ایران از بین دو تیم گینه و کنگو انتخاب خواهد شد که به علت اینکه 11 بازیکن گینه در فوتبال اروپا شاغل هستند، کی‌روش علاقه بیشتری به بازی با این تیم آفریقایی دارد. مسابقه‌ای که قرار است چهاردهم اسفندماه برگزار شود.

پیش از این مسئولان فدراسیون فوتبال اعلام کرده بودند نخستین مرحله از اردوی آماده‌سازی تیم ملی برای حضور در جام جهانی 2014 برزیل، در کشوری اروپایی برگزار می‌شود.